Yahudi taraftarlardan aşağılık eylem! 'Özgür Filistin' sloganı atan adamı linç ettiler
İsrail takımı Maccabi Tel Aviv'in aşağılık taraftarları, Atina'daki Olympiakos maçı öncesinde, "Özgür Filistin" sloganı atan bir taraftarı linç ettiler.
Yunan takımı Olympiakos ile İsrail takımı Maccabi Tel Aviv arasında oynanacak maç öncesinde bir taraftar, Gazze'deki zulme dikkat çekmek amacıyla "Özgür Filistin" sloganı attı.
Aşağılık yahudiler, taraftarı linç etti.
Onlarca kişi tarafından darbedilen taraftarın ağır yaralandığı öğrenildi. O anlar amatör kameralar tarafından anbean kaydedildi.