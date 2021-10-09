Yahoo yazdı gerçek ortaya çıktı! Türk medyası neden artık Taliban'ı karalamıyor?

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Yahoo, Taliban'ın Afganistan'ı ele geçirmesinden sonra ülkesini terk ederek ABD'ye kaçan, eski Afganistan Savunma Bakanı Abdülrahim Vardak'ın oğlu Davud Vardak'ın, Los Angeles kentindeki Beverly Hills bölgesinde 20.9 milyon dolar değerinde bir malikane aldığını yazdı. Vardak'ın, Miami'de de 5.2 milyon dolar değerinde bir evi olduğu ifade edildi. Yahoo, Vardak'ın bu serveti nereden elde ettiğinin bilinmediğini de aktardı.

Yahoo'nun haberi gerçeği ortaya çıkardı!

Taliban'ın Afganistan'ın kontrolünü ele geçirmesini, en çok da servetlerinin elinden gitmesinden ve yeni milyon dolarlar kazanamamaktan korkanlar istemedi. İşte bunun için Türkiye'de bile bir ay boyunca çeşitli gerekçeler öne sürerek Taliban'ı kötülediler.

Neredesin Nagehan, neredesin Mehmet Akif Ersoy?

Taliban'ın Afganistan'ın kontrolünü ele geçirmesinden sonra Türk medyası bir ay boyunca Taliban'ı karalamaya çalıştı. Habertürk sunucuları Mehmet Akif Ersoy ile Nagehan Alçı bu süreçte başı çeken isimler oldu. Her ikisi de aynı kanal adına farklı tarihlerde Afganistan'a giderek olur olmaz sebeplerle Taliban'ı kötüledi.

Maşa olarak kullandıkları gazetecilere haber yaptırmaktan vazgeçtiler!

Gece gündüz Taliban'ı karalama görevi üstlenen bir kısım Türk medyası, Taliban'ın "kadın haklarına" kısıtlamalar getireceği konusundaki haberlerinden vazgeçti. Hepsinin ilk haftalarda Taliban'ın devrileceğinden umutları vardı. Davut Vardak'lar milyonlarına milyon katabileceklerini ümit ediyordu. Bu yüzden dünya genelinde aralarında Türk gazetecilerin de olduğu hizmetlerindeki isimleri kullandılar. Taliban'ın devrilme umudunu kaybeden Vardak gibiler, ülkelerini terk edip milyonlarını kaçırınca maşa olarak kullandıkları gazetecilere haber yaptırmaktan da vazgeçtiler.