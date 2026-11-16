Dünyanın en zenginleri listesinde değişim! 3 milyarder tepetaklak oldu

NVİDİA'NIN PİYASA DEĞERİNDE SERT DÜŞÜŞ Nvidia'nın piyasa değeri 6 Ekim'de 5,8 trilyon dolara ulaşarak rekor kırmıştı. Ancak Huang'ın istifasına uzanan gelişmelerin ardından şirket hisseleri değer kaybetti. Forbes'a göre hisselerdeki düşüş, 12 Kasım kapanışı itibarıyla ekim ayındaki zirveye kıyasla yüzde 31'e ulaştı. Huang'ın görevinden ayrılmasının ardından yaşanan kayıplar, şirketin diğer yöneticilerinin servetlerini de etkiledi. JENSEN HUANG'IN SERVETİNDEN 62 MİLYAR DOLAR SİLİNDİ Nvidia'nın kurucu ortağı Jensen Huang, hisse değerindeki düşüşten en fazla etkilenen isim oldu. Forbes'un hesaplamasına göre Huang'ın kişisel serveti 62 milyar dolar azalarak yaklaşık 145 milyar dolara geriledi. Huang dünyanın en zengin 10 kişisi arasındaki yerini kaybetmiş oldu. Şirketin diğer mevcut ve eski yöneticileri ile yönetim kurulu üyelerinden oluşan altı kişilik grubun toplam servetinde ise 5,6 milyar dolarlık düşüş yaşandı. Yönetim kurulu üyeleri Mark Stevens'ın serveti yaklaşık 9,7 milyar dolara, Tench Coxe'un serveti ise 7 milyar dolara geriledi. HUANG'IN İSTİFASININ ARDINDA CASUSLUK İDDİASI Nvidia Yönetim Kurulu, 8 Kasım'da Jensen Huang'ın yabancı istihbarat faaliyetlerinin hedefi olduğuna ilişkin haberlerin ardından bağımsız soruşturma başlatmıştı. Soruşturmanın merkezinde, Huang'ın Çin yönetimine bilgi aktardığı öne sürülen iş insanı Alice Huang ile yakın ilişkisi bulunduğuna yönelik iddialar yer aldı. Jensen Huang, 12 Kasım'da CEO'luk, yönetim kurulu başkanlığı ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinden ayrıldı. Şirketin mali işler direktörü Colette Kress geçici CEO olarak görevlendirildi.