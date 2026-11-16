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Dünyanın en zenginleri listesinde değişim! 3 milyarder tepetaklak oldu

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Dünyanın en zenginleri listesinde değişim! 3 milyarder tepetaklak oldu

Nvidia hisselerinde yaşanan sert değer kaybı, şirketin üst düzey yöneticilerinin servetlerini de vurdu. Forbes'un hesaplamalarına göre üç yönetici milyarderler listesinden düşerken, şirketin kurucu CEO'su Jensen Huang'ın kişisel servetinde 62 milyar dolarlık erime yaşandı.

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Foto - Dünyanın en zenginleri listesinde değişim! 3 milyarder tepetaklak oldu

ABD'li çip devi Nvidia'da kurucu CEO Jensen Huang'ın casusluk iddialarının gölgesinde istifa etmesi, şirketin piyasa değerini ve yöneticilerin servetini altüst etti. ÜÇ NVİDİA YÖNETİCİSİ MİLYARDERLER LİSTESİNDEN ÇIKTI Forbes'un kapanış verilerine dayandırdığı hesaplamaya göre Nvidia'nın üç mevcut ve eski yöneticisinin serveti milyar dolar sınırının altına geriledi.

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Foto - Dünyanın en zenginleri listesinde değişim! 3 milyarder tepetaklak oldu

Şirket hisselerinde ekim ayındaki zirveden bu yana yaşanan sert düşüş, Nvidia'nın milyarder yöneticilerinin servetlerinden milyarlarca dolar sildi. Nvidia'nın geçici CEO'su ve Mali İşler Direktörü Colette Kress, eski Küresel Saha Operasyonları Başkan Yardımcısı Jay Puri ve yönetim kurulu üyesi Brooke Seawell milyarder statülerini kaybetti. Üç ismin de toplam kişisel serveti yaklaşık 900 milyon dolara geriledi. Her birinin servetinde, Nvidia hisselerinin 6 Ekim'de ulaştığı zirveden bu yana yaklaşık 300 milyon dolarlık kayıp yaşandı. Kress ve Seawell'in şirketteki yaklaşık yüzde 0,018'lik hisselerinin değeri 700'er milyon dolar seviyesine inerken, Puri'nin yüzde 0,015'lik payının değeri 600 milyon dolara düştü.

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Foto - Dünyanın en zenginleri listesinde değişim! 3 milyarder tepetaklak oldu

NVİDİA'NIN PİYASA DEĞERİNDE SERT DÜŞÜŞ Nvidia'nın piyasa değeri 6 Ekim'de 5,8 trilyon dolara ulaşarak rekor kırmıştı. Ancak Huang'ın istifasına uzanan gelişmelerin ardından şirket hisseleri değer kaybetti. Forbes'a göre hisselerdeki düşüş, 12 Kasım kapanışı itibarıyla ekim ayındaki zirveye kıyasla yüzde 31'e ulaştı. Huang'ın görevinden ayrılmasının ardından yaşanan kayıplar, şirketin diğer yöneticilerinin servetlerini de etkiledi. JENSEN HUANG'IN SERVETİNDEN 62 MİLYAR DOLAR SİLİNDİ Nvidia'nın kurucu ortağı Jensen Huang, hisse değerindeki düşüşten en fazla etkilenen isim oldu. Forbes'un hesaplamasına göre Huang'ın kişisel serveti 62 milyar dolar azalarak yaklaşık 145 milyar dolara geriledi. Huang dünyanın en zengin 10 kişisi arasındaki yerini kaybetmiş oldu. Şirketin diğer mevcut ve eski yöneticileri ile yönetim kurulu üyelerinden oluşan altı kişilik grubun toplam servetinde ise 5,6 milyar dolarlık düşüş yaşandı. Yönetim kurulu üyeleri Mark Stevens'ın serveti yaklaşık 9,7 milyar dolara, Tench Coxe'un serveti ise 7 milyar dolara geriledi. HUANG'IN İSTİFASININ ARDINDA CASUSLUK İDDİASI Nvidia Yönetim Kurulu, 8 Kasım'da Jensen Huang'ın yabancı istihbarat faaliyetlerinin hedefi olduğuna ilişkin haberlerin ardından bağımsız soruşturma başlatmıştı. Soruşturmanın merkezinde, Huang'ın Çin yönetimine bilgi aktardığı öne sürülen iş insanı Alice Huang ile yakın ilişkisi bulunduğuna yönelik iddialar yer aldı. Jensen Huang, 12 Kasım'da CEO'luk, yönetim kurulu başkanlığı ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinden ayrıldı. Şirketin mali işler direktörü Colette Kress geçici CEO olarak görevlendirildi.

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Foto - Dünyanın en zenginleri listesinde değişim! 3 milyarder tepetaklak oldu

HUANG'IN GERİ DÖNMESİ İÇİN HAREKETE GEÇTİLER Financial Times'ın haberine göre Jensen Huang'ın Nvidia'nın başına dönmesi için Silikon Vadisi'nde girişimler başlatıldı. Huang'a yakın teknoloji yöneticileri, şirketin yönetim kurulunu ve Beyaz Saray'ı ikna etmek amacıyla lobi faaliyetlerine başladı. Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk'ın da aralarında bulunduğu teknoloji dünyasından isimler, Huang'ın görevine dönmesini isteyen dilekçeye imza attı. Öte yandan Huang, Çin'e yönelik ihracat kısıtlamalarının ihlal edildiği iddiaları kapsamında ABD Kongresindeki üç komitenin kapalı oturumlarında ifade vermeyi kabul etti. Nvidia ise geçici CEO Colette Kre

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