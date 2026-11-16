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Yerel Antalya'da sapık tesisatçıdan iğrenç tuzak! Tamir için gittiği banyoya gizli kamera yerleştirdi
Yerel

Antalya'da sapık tesisatçıdan iğrenç tuzak! Tamir için gittiği banyoya gizli kamera yerleştirdi

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Antalya'da sapık tesisatçıdan iğrenç tuzak! Tamir için gittiği banyoya gizli kamera yerleştirdi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde evlerine tamirat için çağırdıkları tesisatçı gittikten sonra banyoyu kullanmak isteyen aile, asma tavanda daha önce bulunmayan bir delik fark etti. Asma tavanı kontrol ettiklerinde görüntü kaydı alacak şekilde yerleştirilmiş cep telefonu bulan ailenin şikâyeti üzerine gözaltına alınan sapık tesisatçı tutuklandı.

Antalya, sapık tesisatçının iğrenç tuzağını konuşuyor. Manavgat’ın Emek Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde oturan aile, 14 Kasım'da banyonun asma tavanından su geldiğini gördü. Durumun bildirildiği evin sahipleri tamirat için daireye tesisat ustası yönlendirdi. Ustanın tamiratı yapıp ayrılmasının ardından banyoyu kullanmak isteyen aile, asma tavanda daha önce bulunmayan bir delik fark etti. Tavanın içini kontrol eden aile, görüntü kaydı alacak şekilde yerleştirilmiş cep telefonu buldukları iddiasıyla polis merkezine giderek şikâyetçi oldu.

Bunun üzerine Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri aynı gün tesisatçı A.K. ile görüştü. Önce telefonu nereye koyduğunu hatırlamadığını söyleyen A.K., daha sonra banyodaki asma tavana delik açtığını, cep telefonunu da kamerası banyo içerisini gösterecek ve görüntü kaydı yapacak şekilde buraya koyduğunu anlattı. A.K. savcılık talimatıyla gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K., dün çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince 'Özel hayatın gizliliğini ihlal' ve 'Cinsel taciz' suçlamasıyla tutuklandı.

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