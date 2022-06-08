Son günlerde yurdun büyük bölümünde şiddetli yağışlar etkili oluyor. Hafta sonu için plan yapmak isteyenler ise "Havalar nasıl olacak?" sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, yağışlar ne zaman sona erecek?

Yağmurlar kaç gün daha sürecek? Bu hafta havalar nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Hava Tahmin Uzmanı Şahin Şahbaz, bahar yağışlarının etkisini sürdüreceğini ve yurdun kuzeybatısının yeni bir yağış ve serin havanın etkisi altına gireceğini söyledi.

Yurt genelinde yarın ve cuma, önceki günlerdeki gibi özellikle öğleden sonraları bahar yağışlarının olacağının tahmin edildiğini belirten Şahbaz, "Özellikle yurdun kuzey ve iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde yağışlar olacak. Ancak cuma günü gece saatlerinden itibaren yurdun kuzeybatısında yeni bir yağış ve serin havanın etkisi altına girmeyi bekliyoruz. Bu yeni havayla yurdun kuzey ve iç kesimlerine ek olarak pazartesi gününden itibaren Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun güneyi hariç her yer yağış alacak. Yağışlar yine sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacak bu hafta boyunca. Ancak bugün yeni hava, sıcaklıkta da bir miktar düşme yaratacak diye tahmin ediyoruz. Cumartesi günü yurdun batısı, pazar günü orta kesimler ve pazartesi günü de doğu kesimlerde sıcaklar hissedilir derecede azalacak" dedi.

Sağanak ve gök gürültülü sağanağın özellikle ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu yağışına neden olma ihtimali bulunduğunu belirten Şahbaz, "Ayrıca bu yağışlar, yağış anında, çevresinde şiddetli rüzgarlara ve fırtınaya sebep olabilir. Vatandaşlarımızın bu konularda dikkatli ve tedbirli olmalarında fayda var." açıklamasını yaptı.