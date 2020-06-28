Yağmur yağacak mı? Meteoroloji 5 şehir gürültülü sağanak yağış uyarısı verdi!

Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Ordu ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Erzurum, Ağrı, Kars, Ardahan ve Iğdır'da ise yerel olmak üzere sağanak ile gök gürültülü sağanağın etkili olması bekleniyor. Yurdun genelinde ise hava durumunda büyük bir değişim yaşanması beklenmiyor.

Samsun: Parçalı bulutlu 29°C

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak yağışlı 26°C

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23°C

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 37°C

Bolu: Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu 28°C

Isparta: Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu 33°C

Muğla: Az bulutlu ve açık, öğleden sonra iç kesimleri parçalı bulutlu 34°C

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da 9, Kars'ta 10, Erzincan ve Erzurum'da 13, Ağrı'da 14, Iğdır'da 16 derece ölçüldü.