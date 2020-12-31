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Yaşam Yağmur yağacak mı? | Bugün hava nasıl olacak?
Yaşam

Yağmur yağacak mı? | Bugün hava nasıl olacak?

Yılbaşında hava nasıl olacak? | Yılbaşı sebebiyle 81 ilde perşembe akşamı ile pazartesi sabahları arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Vatandaşlar yeni yılda nasıl bir haftanın olacağını, yağışların başlayıp başlamayacağını araştırıyor. Peki, nerede yağmur yağacak? | Hangi iller için sağanak uyarısı yapıldı?

Yeniakit Publisher
2020-12-31 09:00:00 -
Yağmur yağacak mı? | Bugün hava nasıl olacak?

Havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, yağışların meydana gelmemesi ve pandemi sebebiyle barajlar alam vermeye başladı. Milyonlarca kişi 2021'in kurak geçmemesi için dua ediyor. Peki, sağanak yağış var mı? | Meteoroloji yağış uyarısı var mı?

Yağmur yağacak mı? | Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün duyurusuna göre, bugün ülkenin batı kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege ile Antalya'nın batı ilçelerinde yağmur ve sağanak öngörülürken, diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, öğle saatlerinden sonra Muğla kıyılarında, akşam saatlerinden sonra İzmir çevreleri ile Balıkesir'in batı ve Çanakkale'nin güneyinde kuvvetli olması bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde pus ve sis ile yer yer buzlanma ve don öngörülüyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, Doğu Anadolu'nun doğusu ve Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor.

İSTANBUL

ANKARA

İZMİR

ANTALYA

TRABZON

KARS

DİYARBAKIR

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