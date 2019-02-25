Yağmur ormanlarının ortasında balina bulundu!

Brezilyalı uzmanlar tarafından denizden 15 metre uzaklıktaki ormanlık alanda bulunan 10 tonluk balinaya, Amazon nehrinin ağzında, Araruna Plajı'ndaki Marajo adasında rastlandı.

Bilim insanları, geçen cuma günü bulunan bu balinanın, denizde öldükten sonra sert dalgalar ve gelgitler eliyle bu bölgeye gelmiş olabileceğine inanıyor.

Yara izine rastlanmadı

Kalıntıları incelemek üzere bölgeye gelen bi ekip, 12 aylık olduğuna inanılan bu canlının ormanlık alana nasıl sürüklendiğini araştıracak.

Ayrıca, balina üzerinde herhangi bir görünür yaralanma izi de bulunmadığı öğrenildi.

"Denizdeki plastikleri yediği için ölmüş olabilir"

Marajo adasında çalışma yürüten bir STK olan Bicho D'agua Enstitüsü tarafından sosyal medya üzerinde yapılan açıklamaya göre, bilim insanları, balinanınn bölgeye büyük dalgalar yoluyla sürüklendiğinden şüpheleniyor.

Maritime Herald ise, balinanın denizdeki plastikleri yuttuğu için ölmüş olabileceğini iddia etti.