28 Ağustos Pazar günü için sağanak yağış uyarısı yapıldı. Peki, bugün hangi illerde yağış bekleniyor?

Yağmur mu yağacak? Hangi illerde yağmur yağacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bazı iller için sağanak yağış uyarısında bulundu. Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yurdun kuzey kesimlerinde görülecek gök gürültülü sağanağın Kastamonu, Çankırı, Çorum ve Amasya çevreleri ile Bolu ve Karabük'ün doğu, Sinop ve Samsun'un iç, Tokat'ın batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.