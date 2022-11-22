Yağmur ile Ecrin'in intikamı alındı! Öldürülen PKK'lı teröristler böyle taşındı
Taksim İstiklal Caddesi'nde düzenlenen hain saldırıda hayatını kaybeden 9 yaşındaki Ecrin ile 15 yaşındaki Yağmur'un intikamları Pençe-Kılıç Hava Operasyonu ile alındı.
Yeniakit.com.tr
Suriye ve Irak'a eş zamanlı düzenlenen hava operasyonlarında PKK'lı teröristlerin inleri yerle bir edildi.
Suriye'de operasyonlarda ölen teröristlerin cesetlerini taşıyan araç konvoyu görüntülendi.
Konvoydan kaydedilen video sosyal medyada hızla yayıldı.
Operasyonlarda şimdiye kadar 89 terör noktası imha edilirken, 184 terörist etkisiz hâle getirildi.