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Gündem Yağmur duasıyla alay etti! Yılmaz Özdil'den skandal sözler
Gündem

Yağmur duasıyla alay etti! Yılmaz Özdil'den skandal sözler

Türkiye'de yaşanan kuraklık ve barajlardaki su oranlarının ciddi seviyelere gerilemesi sonrası geçtiğimiz hafta tüm ülkede cuma namazının ardından yağmur duası yapıldı. Sözcü'de köşe karalayan Yılmaz Özdil ise ülke için yapılan yağmur duasıyla ilgili skandal ifadeler kullandı..

Yeniakit Publisher
2020-12-15 14:53:00 -

Türkiye'de tüm camilerde Cuma namazı ardından yapılan 'yağmur duası' ile alay eden Sözcü Gazetesi Yazarı Yılmaz Özdil'in kullandığı skandal ifadeler tepki çekti.

Sözcü Yazarı Yılmaz Özdil'in dua ve dua edenlerle alay ederek kahkaha attığı anlarda ise TELE 1 TV'nin 'Diyanet, yağmur duasını fazla mı kaçırdı?' şeklinde bir yazı yazdığı da görüldü.

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Yorumlar

zeroşsavar

masanın üstünde kesin kadeh vardır gülüşü sarhoş gibi bidon kafalı geri kafalı bilmezki yeri göğü ayakta tutan dua dır. Sizin duanız olmasa neişe yarardınız.ayetinide bilmez zındık dua ibadetten üstündür. Allah katında ibadet farz dua ise acziyet göstergesidir.
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ahmet kalanıglu kalanoglu

terbıyesız dn düşmanları dua ıle dalga gecın nasıl olsa karaca ahmet mezarlığında görüsürüz bay bay orda da dalga gecın beyler
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