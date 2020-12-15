Yağmur duasıyla alay etti! Yılmaz Özdil'den skandal sözler
Türkiye'de yaşanan kuraklık ve barajlardaki su oranlarının ciddi seviyelere gerilemesi sonrası geçtiğimiz hafta tüm ülkede cuma namazının ardından yağmur duası yapıldı. Sözcü'de köşe karalayan Yılmaz Özdil ise ülke için yapılan yağmur duasıyla ilgili skandal ifadeler kullandı..
Türkiye'de tüm camilerde Cuma namazı ardından yapılan 'yağmur duası' ile alay eden Sözcü Gazetesi Yazarı Yılmaz Özdil'in kullandığı skandal ifadeler tepki çekti.
Sözcü Yazarı Yılmaz Özdil'in dua ve dua edenlerle alay ederek kahkaha attığı anlarda ise TELE 1 TV'nin 'Diyanet, yağmur duasını fazla mı kaçırdı?' şeklinde bir yazı yazdığı da görüldü.