Yağmur duasıyla alay etti! Yılmaz Özdil'den skandal sözler

Türkiye'de tüm camilerde Cuma namazı ardından yapılan 'yağmur duası' ile alay eden Sözcü Gazetesi Yazarı Yılmaz Özdil'in kullandığı skandal ifadeler tepki çekti.

Sözcü Yazarı Yılmaz Özdil'in dua ve dua edenlerle alay ederek kahkaha attığı anlarda ise TELE 1 TV'nin 'Diyanet, yağmur duasını fazla mı kaçırdı?' şeklinde bir yazı yazdığı da görüldü.