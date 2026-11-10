ABD eski başkanı kitabında yer verdi: Trump’tan Biden’ı şoka uğratan cümle

The Atlantic, Biden'ın yeni kaleme aldığı ve ay sonunda piyasaya çıkacak kitabından bazı kesitleri yayımladı.

Biden, 2020'de kendisinin galibiyetiyle sonuçlanan seçimlerin onaylanması için düzenlenen Kongre oturumu esnasında 6 Ocak 2021'de yapılan baskına işaret etti.

Trump'ın bu baskında yer alan kişileri affetmesine atıfta bulunan Biden, "Kolluk kuvvetlerine saldıran suçlular affı hak etmiyor. Onların hak ettiği şey, hapis cezası." görüşünü paylaştı.

Trump'ı ve yönetimini "kurumları yıkmak ve nefreti körüklemek"le suçlayan Biden, Trump'a ithafen "Polislerin yumruklandığını, mızrakla saldırıya uğradığını, biber gazı sıkıldığını ve acımasızca dövüldüğünü görmezden gelip kendinizi kolluk kuvvetlerinin dostu olarak nitelendiremezsiniz." ifadesini kullandı.

Biden, "Trump'ın 6 Ocak 2021'de yaptığı şey hiçbir zaman unutulmamalıdır. Bu, onu mezarına kadar takip etmelidir." yorumunu yaptı.

- Trump'ın 2024'teki zaferinden sonra aralarında geçen konuşma

Öte yandan Biden, kitabında Trump'ın 2024 başkan seçimlerini kazanmasının ardından ikisi arasında Beyaz Saray'da geçen konuşmayı da anlattı.

Trump'ın, "Joe biliyorsun, ortada siyaset olmasa biz iyi dost olurduk." demesi üzerine şoka uğradığını belirten Biden, bu cümlenin kendisini afallattığını belirtti.

Biden, "(Trump) İstihdam oluşturma konusundaki performansımın 'olağanüstü' olduğunu söyledi. Ayrıca, benimle yarışmak zorunda kalmadığı için rahatladığını da ekledi. Neden bana yağ çektiğini pek anlamadım, bu yüzden övgülerini kesip asıl konuya geçtim." ifadelerini kullandı.

- 6 Ocak 2021'deki Kongre baskını

6 Ocak 2021'de Trump'ın destekçileri, 3 Kasım 2020 seçimlerine hile karıştırıldığı iddiasıyla Washington'daki National Mall alanında protesto düzenlemişti.

Yürüyüşün ardından aşırı sağcı gruplar ve Trump destekçileri, seçim sonuçlarının onaylanmasına ilişkin oturumun yapıldığı Kongre binasını basmıştı. Baskında 1'i polis 5 kişi hayatını kaybetmişti.

Kongre baskınıyla ilgili yaklaşık 1500 kişi çeşitli suçlamalarla yargılanmıştı. Trump, göreve geldiği 20 Ocak 2025'te Başkanlık kararnamesiyle, baskına karıştıkları için hapis cezası verilen ve kovuşturması devam eden yaklaşık 1500 kişi için genel af çıkarmıştı.