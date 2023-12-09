  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Yağmur binaları vurdu!
Yerel

Yağmur binaları vurdu!

Yeniakit Publisher
2023-12-09 13:48:00 -
Yağmur binaları vurdu!

Adıyaman'da yoğun yağmur nedeniyle zemin çökmesi, duvar devrilmesi ve kaymanın meydana geldiği ağır hasarlı bina, birkaç kepçe darbesiyle yerle bir oldu.

Olay, Adıyaman merkez Yenipınar Mahallesi Buhara Caddesi üzerinde meydana geldi. İki gün aralıksız devam eden yağmur sonrası ağır hasarlı binada kayma ve duvarlarının bir kısmında yıkılma meydana geldi. Mahalle esnafı, binadan parçaların düştüğünü görünce ekiplere bilgi verdi. Dört katlı binanın bulunduğu cadde trafiğe kapatıldı.

Binanın içerisinde kimsenin olup olmadığı kontrol edildikten sonra, çevredeki binaların boşaltılması istendi. Ağır hasarlı bina, yıkım için gelen iş makinesinin birkaç kepçe darbesiyle yerle bir oldu. Bina ters tarafa çökünce cadde üzerinde bulunan ağaç caddenin diğer tarafındaki işyerlerinin cam ve vitrinlerine zarar verdi.

Binanın yıkılmasıyla birlikte aynı cadde üzerinde bulunan başka ağır hasarlı binanın da hareket ettiği iddiası üzerine, o binanın çevresindeki ev ve işyerleri de boşaltıldı. Cadde üzerinde büyük korku ve panik yaşandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Faysal Ergezen konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Meydana gelen aşırı yağıştan dolayı ağır hasarlı binamızda da kaymalar olmuş. Ağır hasarlı binamız kimse zarar görmeden yıkım işlemi gerçekleştirildi” dedi.

Yağmur faciayı böyle önledi!
Yağmur faciayı böyle önledi!

Yaşam
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yağmur faciayı böyle önledi!

İstanbul'da en çok yağış alan ilçeler açıklandı!
İstanbul'da en çok yağış alan ilçeler açıklandı!

Gündem

İstanbul'da en çok yağış alan ilçeler açıklandı!

PFDK'dan, Volkan Demirel'e ceza yağmuru!
PFDK'dan, Volkan Demirel'e ceza yağmuru!

Spor

PFDK'dan, Volkan Demirel'e ceza yağmuru!

22 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı! Sağanak yağmur ve kar Türkiye'yi etkisi altına alacak
22 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı! Sağanak yağmur ve kar Türkiye'yi etkisi altına alacak

Gündem

22 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı! Sağanak yağmur ve kar Türkiye'yi etkisi altına alacak

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23