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Yağmadan aranan zanlı tutuklandı

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Didim ilçesinde, polis ekiplerinin yaptıkları denetimlerde yakalanan yağma zanlısı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

10 Eylül 2019 Salı 13:53
Yağmadan aranan zanlı tutuklandı

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Didim ilçesinde, polis ekiplerinin yaptıkları denetimlerde yakalanan yağma zanlısı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgiye göre; İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde, hakkında “silahla konutta yağma” suçundan arama kararı bulunan R.S. isimli zanlı yakalandı. Emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanan zanlı, cezaevine sevk edildi.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 13:53
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