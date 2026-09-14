Seçim ittifakı yapan muhafazakârlar neredesiniz? Yeni Partili Gökçe Gökçen’den LGBTİ+ avukatlığı

Akit TV’de yayınlanan "Manşetlerin Dili" programında gazeteci Ali Karahasanoğlu, toplumsal yapıyı ve aile kurumunu hedef alan CHP zihniyetine ve onlarla kol kola giren muhafazakar muhalefete ateş püskürdü! "Biz bu icraatı CHP’den Özgür Özel’den, Ekrem İmamoğlu’ndan, çirkin işlerle meşgul olan Özkan Yalım’lardan veya Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı iki dönemdir yürütmeye kalkışan Muhittin Böcek’lerden bekleyemezdik. Tabii ki Tayyip Erdoğan’dan bekleyecektik demelerini ben arzu ederdim. Diyebiliyorlar mı? Diyemiyorlar" ifadelerini kullanan Karahasanoğlu, CHP İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen’in sapkın LGBT savunuculuğuna soyunmasına sert tepki gösterdi. Gökçen’in "Ailem Güvende" operasyonlarını hedef almasını skandal olarak niteleyen Karahasanoğlu, seçim döneminde CHP ile ittifak kuran Saadet Partili isimlere de çağrıda bulunarak, "Mahmut Arıkan! Neredesin? CHP ile ittifak yapanlar neredesiniz? Bülent Kayalar, Saadet Partili milletvekilleri, Mustafa Kayalar, Necmettin Çalışkan’lar neredesiniz? İttifak yaptığınız adamlar, kadınlar, milletvekilleri kol kola seçim çalışmaları yapıp Tayyip Erdoğan’ı devirmek için gece gündüz kahve kahve dolaştığınız isimler bakın ne diyor! Sizden de bir açıklama bekleyelim. Diyelim ki 'Haddini aşmıştır CHP'nin bu milletvekili Gökçe Gökçen.' Bir açıklama buyurun yapın da biz de duyalım" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

"Kapatın bu dernekleri rahatlayalım!" Küresel sapkınlık projesine karşı muhafazakar medyaya da sitem!

Fatin Dağıstanlı'nın "Rusya kapattı bunları. Putin kapattı. Kapatın bu dernekleri, rahatlayalım" çıkışı üzerine değerlendirmelerine devam eden Karahasanoğlu, BirGün ve Milli Gazete gibi yayın organlarının tutumunu da eleştirdi. "BirGün gazetesi 'Ne aile ne de birey güvende' derken; ben Milli Gazete’nin de 'Ya haddinizi bilin! Türk toplumu, Türk örflerinden, İslam örfünden, İslam’ın emir ve yasaklarından aykırı bir icraata asla prim vermemesi gerekir' diye bir manşet atması lazım" diyen Karahasanoğlu, Macaristan örneğini vererek muhalefet medyasının tavrını özetledi: "Macaristan’da da kapatmak istediler. Hemen arkasından seçimi kaybetti Orban. Seçimi kaybedince de 'Karar, Milli Gazete, Yeni Asya... Bakın geliyor, geliyor, dip dalgası geliyor' diye sevindirik oldu."