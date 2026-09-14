  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yunan’dan Kaş’ın dibinde Meis provokasyonu Kadın hastalıkları ve doğum gibi mahremiyetin önem taşıdığı hastalıklar... Eğitim hastanelerinde mahremiyet krizi Fatih Erbakan ‘Cumhur İttifakı’na kapıyı kapattı! Aday olmasın Yeni eğitim öğretim yılı başladı! Bakan Tekin’den öğretmenlere videolu mesaj Ailemizi zehirleyen eşcinsellere karşı “Ailem güvende” operasyonu! Sapkın Homoların inlerine girildi! Yapmadan önce bir kez daha düşünün! Yargıtay’dan emsal montaj fotoğraf kararı Bakan talimatı verdi: Operasyon başlatıldı, 1008 kişi gözaltına alındı FETÖ’cü subaydan 15 Temmuz itirafları! “Erdoğan’ın konutuna yönelik saldırıda yer aldım” LGBT operasyonlarına sessiz kalanların gözdesi Amor dehşete düştü! Bakın sebebi ne? Bir izmarit, bir boya parçası! Yılların düğümünü küçük izler çözdü
Gündem Marmara’daki faciada acı haber geldi! Batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin enkazından 3 mil ötede erkek cesedi çıkarıldı!
Gündem

Marmara’daki faciada acı haber geldi! Batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin enkazından 3 mil ötede erkek cesedi çıkarıldı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Marmara’daki faciada acı haber geldi! Batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin enkazından 3 mil ötede erkek cesedi çıkarıldı!

Marmara Denizi Silivri açıklarında Alsu isimli tankerle çarpışması sonucu 11 dakikada sulara gömülen Tuğberk İmamoğlu gemisindeki kayıp 10 Türk denizciyi arama kurtarma çalışmalarında yürekleri dağlayan bir gelişme yaşandı.

Marmara Denizi Silivri açıklarında 2 Eylül'de batan Tuğberk İmamoğlu gemisindeki kayıp mürettebatı arama çalışmalarından ilk haber geldi. Silivri Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından denizde ceset bulunduğu ihbarı alındı. İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Suda bulunan ceset ekipler tarafından Silivri Limanı'na getirildi.

GEMİYE 3 MİL MESAFEDE

Yapılan incelemelerde uzun süre suda kalan cesette tahriş ve bozulma meydana gelmesi nedeniyle kimlik tespiti yapılamadı. Ceset, kesin ölüm nedeni ve kimliğinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Cesedin Tuğberk İmamoğlu isimli geminin battığı mevkiinin 3 mil güneyinde bulunduğu belirtildi.

DENİZCİLERİ ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu isimli gemide kaybolan denizcileri arama çalışmaları sürüyor.

 

Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında 2 Eylül'de meydana gelen kazanın ardından Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarınca başlatılan arama kurtarma çalışmalarına devam ediliyor.

NE OLMUŞTU?

Yaklaşık 18 mil açıkta meydana gelen kazada, Kocaeli'den Aliağa'ya giden "Alsu" isimli ticari gemi ile İskenderun Limanı'ndan Karadeniz Ereğli'ye seyreden "Tuğberk İmamoğlu" adlı gemi çarpışmış, kazanın ardından "Tuğberk İmamoğlu" batmıştı.

Kazanın 4'üncü gününde Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait kurtarma gemisi TCG Akın'ın gelişmiş sonar sistemleri ve uzaktan kumandalı su altı aracı (ROV) desteğiyle enkazın yeri tespit edilmiş, bu bölgede dalış ile tarama faaliyetleri yoğunlaştırılmıştı.

Hürmüz Boğazı’nda gemiye mühimmat isabet etti: Mürettebatın durumu bilinmiyor
Hürmüz Boğazı’nda gemiye mühimmat isabet etti: Mürettebatın durumu bilinmiyor

Dünya

Hürmüz Boğazı’nda gemiye mühimmat isabet etti: Mürettebatın durumu bilinmiyor

243 kişiyi taşıyan gemi kayboldu: İrtibat tamamen kesildi
243 kişiyi taşıyan gemi kayboldu: İrtibat tamamen kesildi

Dünya

243 kişiyi taşıyan gemi kayboldu: İrtibat tamamen kesildi

Hürmüz’de İran gemisine saldırı: 1 ölü, 3 yaralı var!
Hürmüz’de İran gemisine saldırı: 1 ölü, 3 yaralı var!

Dünya

Hürmüz’de İran gemisine saldırı: 1 ölü, 3 yaralı var!

Mersin'de geminin su altı zulasından 350 kilogram kokain çıktı, 9 şüpheli yakalandı
Mersin'de geminin su altı zulasından 350 kilogram kokain çıktı, 9 şüpheli yakalandı

Yerel

Mersin'de geminin su altı zulasından 350 kilogram kokain çıktı, 9 şüpheli yakalandı

Alman donanmasına yeni "Göz ve Kulak": Yüksek teknolojili keşif gemisi geliyor
Alman donanmasına yeni "Göz ve Kulak": Yüksek teknolojili keşif gemisi geliyor

Dünya

Alman donanmasına yeni "Göz ve Kulak": Yüksek teknolojili keşif gemisi geliyor

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23