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Yağma hükümlüsü parkta yakalandı

Adana’da "yağma ve silahlı tehdit" suçlarından 11 yıl 1 ay hapis cezası alan hükümlü, infaz dedektifleri tarafından parkta yakalandı.

11 Eylül 2019 Çarşamba 10:03
Yağma hükümlüsü parkta yakalandı

Adana’da "yağma ve silahlı tehdit" suçlarından 11 yıl 1 ay hapis cezası alan hükümlü, infaz dedektifleri tarafından parkta yakalandı.


Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı İnfaz Büro Amirliği dedektifleri "yağma ve silahlı tehdit" suçlarından 11 yıl 1 ay hapis cezası alan ancak firar olan Hüseyin B.’nin (32) bir parka gelip gittiğini belirledi. Polis, Yüreğir ilçesine bağlı PTT Evleri Mahallesi’ndeki parka gelerek burada beklemeye başladı. Hükümlü, bir süre sonra parka gelince sivil infaz dedektifleri, hükümlüyü yakaladı. Hüseyin B. daha sonra emniyete getirildi. Burada işlemleri tamamlanan hükümlü, önce adliyeye daha sonra da cezaevine götürüldü.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 10:03
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