Yağlama nasıl yapılır? Kayseri usulü yağlama şebit tarifi

Kayseri usulü yağlamanın nasıl yapıldığı merak ediliyor. Peki, yağlama için hangi malzemeler gerekli?

Kayseri usulü yağlama şebit tarifi

Malzemeler:

Hamuru için:

4 su bardağı un

1 paket kuru maya

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı şeker

2 su bardağı ılık su

Harç için:

300 gram kıyma

4 adet soğan

3 adet yeşil biber

4 adet domates

1 yemek kaşığı biber salçası

Yarım çay bardağı sıvı yağ

2 yemek kaşığı tereyağı

Tuz

Karabiber

Pul biber

1 su bardağı sıcak su

Üzeri için:

1 kase yoğurt

1-2 diş sarımsak

Tuz

Açmak için:

Un

Yağlama nasıl yapılır?

Bir yoğurma kabının içerisine un, tuz, şeker ve mayayı alın. Suyu ise azar azar ilave edip hamuru yoğurun.

Kıvam alan hamurun üzerini örtün ve yaklaşık bir saat mayalanmaya bırakın.

Hamur mayalanırken soğanları, biberleri ve domatesleri doğrayın.

Kıymayı bir tavaya alıp soteleyin.

Kıyma suyunu çekince soğanları ekleyip kavurun.

Ardından biber, domates, salça, su ve baharatları ilave edin.

Ocağın altını kapatıp kıymanın ılınmasını beklemeniz gerekiyor.

Hamuru 20 eşit bezeye bölün.

Her bir bezeyi pasta tabağından biraz daha büyük olacak şekilde açın.

Bir tavayı ocağa alın ve her bir hamuru fazla kurutmadan pişirin.

Pişen hamurları sofra bezine sarın.

Pişirme işlemi bittikten sonra beşerli grup yapın.

Geniş bir servis kasesine bir kat yufka bir kat kıyma olarak dizin.

Ardından hamuru 4'e kesin.

Üzerine ise hazırladığınız sarımsaklı sostan gezdirin.

Yemeğinizi sıcak olarak servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.