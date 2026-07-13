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Yaşam Yağışlar mikrobiyalitleri örttü! Batık şehir yeniden suya gömüldü
Yaşam

Yağışlar mikrobiyalitleri örttü! Batık şehir yeniden suya gömüldü

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Van Gölü’nde bu sene etkili olan yağışlarla su seviyesi yükseldi. Kuraklık döneminde çekilen sularla gün yüzüne çıkan ve batık şehri andıran mikrobiyalitler yeniden su altında kaldı.

Van Gölü’nde kuraklıkla ortaya çıkan mikrobiyalitler, bu yıl etkili olan yağışların ardından yeniden sulara gömüldü.

 

Yoğun yağışlar görüldü

Türkiye'nin en büyük tuzlu ve sodalı suyu olan Van Gölü'nde son yıllarda azalan yağışlar ve artan buharlaşma nedeniyle önemli ölçüde su kaybı yaşanmış, özellikle gölün kuzeyindeki Erciş kıyılarında çekilme belirgin hale gelmişti. Çekilen suların ardından, binlerce yılda oluşan ve adeta batık bir şehri andıran mikrobiyalitler ortaya çıkmıştı. Bu yıl bölgede etkili olan yoğun yağışlarla göl seviyesinin yeniden yükselmesi, kuraklık döneminde ortaya çıkan mikrobiyalitlerin tekrar sular altında kalmasını sağladı.

 

“Bu tablo beni oldukça mutlu etti”

Yaklaşık 30 yıldır bölgede doğa fotoğrafçılığı yapan Ferzende Coşar, yıllar içinde Van Gölü'ndeki değişimi yakından takip ettiğini belirterek, "Geçtiğimiz yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle Van Gölü'nde büyük çekilmeler olmuştu. Göl suları çekilince ortaya adeta bir şehri andıran mikrobiyalitler çıktı. Ben de o görüntüleri fotoğraflayarak, sosyal medya hesaplarımda paylaştım. Bu yıl aynı bölgeye tekrar geldim. Yoğun yağışların ardından mikrobiyalitlerin yeniden sular altında kaldığını gördüm. Bu durum göl seviyesinin de olsa yükseldiğini gösteriyor. Bu tablo beni oldukça mutlu etti. Umarım önümüzdeki yıllarda da yağışlar devam eder ve Van Gölü eski seviyesine kavuşur" dedi.

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