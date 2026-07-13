İki bakanlık açıklama yaptı: 81 ilde devasa operasyon başladı!

İçişleri ve Adalet bakanlıkları, FETÖ'ye yönelik 81 ilde 968 şüpheli hakkında operasyon başlatıldığını bildirdi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, FETÖ/PDY’ye yönelik yürütülen mücadele kapsamında 81 ilde 968 şüpheliyi kapsayan geniş çaplı bir operasyon başlatıldığını açıkladı.

Bakan Gürlek, milletin iradesine ve devletin bekasına kasteden FETÖ/PDY terör örgütüne karşı mücadelenin ilk günkü kararlılık ve hassasiyetle sürdüğünü belirtti.

Cumhuriyet Başsavcılıkları, Emniyet ve Jandarma teşkilatlarının müşterek çalışmaları sonucunda örgütün mahrem yapılanmasının deşifre edilmesi ve bağlantılı unsurlarının çökertilmesine yönelik bu sabah itibarıyla 81 ilde 968 şüpheliyi kapsayan geniş çaplı operasyonun başlatıldığını ifade eden Gürlek, devletin tüm kurumlarıyla yürütülen mücadelede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinin kararlılığa güç kattığını belirterek teşekkürlerini iletti. Gürlek ayrıca, operasyonların koordinasyonuna sağladığı destek dolayısıyla İçişleri Bakanı’na da teşekkür etti.

Hiçbir terör örgütünün veya vesayet odağının devletin bekasına, hukuk düzenine ve milletin iradesine kastetmesine asla izin vermeyeceklerini vurgulayan Gürlek, Türkiye Yüzyılı hedefi doğrultusunda güçlü Türkiye vizyonuyla mücadeleyi sürdüreceklerini kaydetti.

Paylaşımında 15 Temmuz hain darbe girişimini de anan Gürlek, vatan, bayrak, demokrasi ve milli irade uğruna canlarını feda eden şehitleri rahmetle, gazileri ise minnetle andığını belirterek, şehitlerin emanetine, gazilerin fedakârlığına ve milletin istiklal iradesine sonuna kadar sahip çıkacaklarını ifade etti.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ise X hesabından şunları yazdı:

Milletimizin iradesine ve devletimizin bekasına kasteden ihanet şebekesi FETÖ/PDY'ye karşı mücadelemiz ilk günkü kararlılık ve hassasiyetle devam etmektedir.

Emniyet ve Jandarma Teşkilatlarımız ile Cumhuriyet Başsavcılıklarımızın yürüttüğü ortak çalışmalar neticesinde; bu sabah, örgütün mahrem yapılanmasının deşifre edilmesi ve bağlantılı unsurlarının çökertilmesine yönelik 968 şüpheliyi kapsayan büyük bir operasyon başlattık.

Devletimizin tüm kurumlarıyla yürüttüğü bu büyük arınma seferberliğinde liderliğiyle kararlılığımıza güç katan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı arz ediyorum. Bu haklı mücadelemizde, güçlü koordinasyonun oluşmasında vermiş oldukları destekten dolayı Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek’e teşekkür ediyorum.

Hiçbir terör örgütünün veya vesayet odağının devletimizin bekasına, hukuk düzenimize ve aziz milletimizin iradesine kastetmesine asla izin vermeyeceğiz! Türkiye Yüzyılı vizyonuyla yürüdüğümüz bu yolda, güçlü Türkiye hedefine ulaşmamıza hiçbir güç engel olamayacaktır.

15 Temmuz hain darbe girişimini unutmadık. Bundan 10 yıl önce vatanımız, bayrağımız, demokrasimiz ve millî irademiz uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle yâd ediyorum. Şehitlerimizin emanetine ve istiklal irademize sonuna kadar sahip çıkacağız.