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Sağlık
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Öyle bir şey ki... Sporcuların en sevdiği favori sebzesi: Performans arttırmak için bunu kullanıyorlar

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Öyle bir şey ki... Sporcuların en sevdiği favori sebzesi: Performans arttırmak için bunu kullanıyorlar

Kırmızı rengiyle salatalara şölen havası havası katan pancar adeta enerji deposu. Kasları iyileştiren pancar performansı arttırıyor.

#1
Foto - Öyle bir şey ki... Sporcuların en sevdiği favori sebzesi: Performans arttırmak için bunu kullanıyorlar

Beslenme uzmanı Lily Souter, pancarın sadece atletik performansı destekleme ve sağlıklı kan basıncını koruma potansiyelinden dolayı değil, aynı zamanda kendine özgü tadı ve çekici doğal rengi nedeniyle de diyetinin vazgeçilmez bir parçası olduğunu söylüyor. Pancar, zengin vitamin, mineral ve doğal bileşik içeriği sayesinde kök sebzeler arasında özel bir yere sahiptir; bu bileşenlerin kalp-damar sağlığını destekleme ve fiziksel performansı artırma gibi faydaları olduğu bilinmektedir.

#2
Foto - Öyle bir şey ki... Sporcuların en sevdiği favori sebzesi: Performans arttırmak için bunu kullanıyorlar

Pancar, folik asit, potasyum, manganez, demir ve magnezyum gibi bir dizi önemli vitamin ve mineral içermesiyle karakterize edilir. Ayrıca, vücutta nitrik okside dönüştürülen ve kan damarlarını genişletmeye ve kan akışını iyileştirmeye yardımcı olan diyet nitratlarının en zengin doğal kaynaklarından biridir. Beslenme uzmanı Lily Souter, pancarın sadece atletik performansı destekleme ve sağlıklı kan basıncını koruma potansiyelinden dolayı değil, aynı zamanda kendine özgü tadı ve çekici doğal rengi nedeniyle de diyetinin vazgeçilmez bir parçası olduğunu söylüyor.

#3
Foto - Öyle bir şey ki... Sporcuların en sevdiği favori sebzesi: Performans arttırmak için bunu kullanıyorlar

Ayrıca salatalarda kullandığını ve besin değerlerini artırmak ve onlara kırmızımsı mor bir renk vermek için suyunu ekmek, makarna ve soslara eklediğini de belirtiyor.

#4
Foto - Öyle bir şey ki... Sporcuların en sevdiği favori sebzesi: Performans arttırmak için bunu kullanıyorlar

Pancarın kalp sağlığı üzerindeki etkisi, araştırmacıların dikkatini çeken en önemli faydalarından biridir; çünkü çeşitli çalışmalar, içerdiği doğal nitratların vücutta nitrik okside dönüştürüldüğünü ve bunun da kan damarlarını gevşetmeye ve genişletmeye yardımcı olarak kan basıncını düşürmeye ve kan dolaşımını iyileştirmeye katkıda bulunduğunu göstermektedir. 11 klinik çalışmanın bilimsel bir incelemesi, pancar tüketiminin sistolik kan basıncında azalmayla ilişkili olduğunu, ancak diyastolik kan basıncı üzerindeki etkisinin daha az belirgin olduğunu göstermiştir. Çalışma, pancarın hem sağlıklı bireylerde hem de kalp damar hastalıklarına daha yatkın kişilerde kan basıncını iyileştirmeye yardımcı olabileceğini gösterdi. Sutter, çoğu çalışmanın günlük pancar suyu tüketimine dayandığını açıklıyor, ancak haftada birkaç kez bütün pancarı diyete dahil etmenin lif, vitamin ve mineral sağlayan sağlıklı bir seçenek olmaya devam ettiğini vurguluyor. Atletik performansı artırır mı? Pancarda bulunan nitratlar, atletik performansın iyileşmesiyle de bağlantılıdır; çünkü nitrik oksit, egzersiz sırasında kaslara kan akışını artırmaya ve oksijen kullanım verimliliğini iyileştirmeye yardımcı olur, bu da bazı kişilerde dayanıklılığı artırabilir. Bu nedenle pancar suyu, birçok sporcu arasında müsabakalardan veya yoğun antrenmanlardan önce favori bir içecek haline gelmiştir. Pancarın faydaları sadece kalp sağlığıyla sınırlı değildir; aynı zamanda sindirimi iyileştirmeye yardımcı olan iyi bir lif kaynağıdır. Ayrıca bağırsaklardaki faydalı bakteriler için besin kaynağı görevi gören pektin içerir ve böylece sindirim sağlığına katkıda bulunur. Sutter, fermente edilmiş pancarların, genellikle fermantasyona uğramayan sirke içinde salamura edilmiş pancarların aksine, ek yararlı bakteriler sağlayabileceğine dikkat çekiyor. Ancak, pancarın fermente edilebilir karbonhidratlar içerdiği ve bu karbonhidratların irritabl bağırsak sendromu olan bazı kişilerde şişkinliğe ve gaz sorununa yol açabileceği konusunda uyarıda bulunulmaktadır. Yüksek besin değeri 80 gramlık bir porsiyon pancar, önerilen günlük folik asit alımının yaklaşık D'ünü ve günlük manganez alımının yaklaşık 'ünü sağlar. Ayrıca C vitamini, potasyum, magnezyum ve demir içerir, iyi miktarda lif bulunur ve bir porsiyonundaki kalori miktarı 34 kaloriyi geçmez. Demir emilimini artırmak için limon veya portakal gibi C vitamini açısından zengin yiyeceklerle birlikte alınması önerilir. Kırmızı rengin ek faydaları da vardır. Pancarın kendine özgü kırmızı rengi, antioksidan ve anti-inflamatuar özelliklere sahip bitki pigmentleri olan "betalainler" olarak bilinen bileşiklerden kaynaklanmaktadır. Bu bileşikler, kirlilik, ultraviyole radyasyon ve sigara dumanından kaynaklanan serbest radikallerin yol açtığı hasardan hücreleri korumaya yardımcı olur ve bu da halk sağlığını desteklemeye katkıda bulunabilir; ancak bilim insanları, uzun vadeli etkilerini anlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğunu vurgulamaktadır. Ne zaman tedbirli olunmalıdır? Yüksek tansiyon veya kalp yetmezliği tedavisi için ilaç kullanan kişilerin yanı sıra böbrek hastalığı olanların, nitratlar kan basıncında önemli bir düşüşe neden olabileceğinden, büyük miktarlarda pancar veya pancar takviyeleri tüketmeden önce bir doktora danışmaları önerilir. Pancar, yüksek oksalat içeriği nedeniyle kalsiyum oksalat kaynaklı böbrek taşı sorunu yaşayanlar için de uygun olmayabilir. Turşu pancar satın alırken, eklenen tuz ve şeker miktarına dikkat etmek en iyisidir, çünkü bunlar bazı sağlık faydalarını azaltabilir.

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