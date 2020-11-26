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Aktüel Yağış yetersizliğinden suyu çekilen Seyfe Gölü, göç yolundaki kuşlara mola verdirmedi
Aktüel

Yağış yetersizliğinden suyu çekilen Seyfe Gölü, göç yolundaki kuşlara mola verdirmedi

Seyfe Gölü Ekoloji Derneği Başkanı Ömer Çetiner: - "Dünyadaki 4 göç yolundan birinin üzerinde olan gölümüz kuşlarımızın konaklaması, dinlenmesi ve beslenmesi için ideal bir yer. Gölümüz tamamen kuruduğu için tersine göçün başladığı bugünlerde kuşlarımız konaklamadan, dinlenmeden ve beslenmeden yollarına devam etmek zorunda kalıyor, gölümüzü pas geçiyor"

Yeniakit Publisher
2020-11-26 10:16:40 -
Yağış yetersizliğinden suyu çekilen Seyfe Gölü, göç yolundaki kuşlara mola verdirmedi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir’in Mucur ilçesindeki Seyfe Gölü Kuş Cenneti'nde su olmayınca, göçmen kuşlar burada konaklamadan yollarına devam ediyor.

Su sorununun yaşanmadığı yıllarda martı, turna, ördek, flamingo, angıt ve çıkrıkçı gibi türlerin konaklama yeri olan Seyfe Gölü, bu yıl olumsuz mevsim koşulları nedeniyle kurudu.

Seyfe Gölü Ekoloji Derneği Başkanı Ömer Çetiner, dernek binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Ramsar Sözleşmesi ile uluslararası düzeyde koruma altına alınan gölde en sessiz günlerin yaşandığını belirterek, göç yolları üzerindeki Seyfe'de kuzeyden güneye yönelen kuşların konaklamadığını söyledi.

Gölün yaz aylarında tamamen kuruduğuna dikkati çeken Çetiner, şöyle konuştu:

"Mevsim itibarıyla Seyfe Gölü Kuş Cenneti tamamen kurumuş durumda. Dünyadaki 4 göç yolundan birinin üzerinde olan gölümüz kuşlarımızın konaklaması, dinlenmesi ve beslenmesi için ideal bir yer. Gölümüz tamamen kuruduğu için tersine göçün başladığı bugünlerde kuşlarımız konaklamadan, dinlenmeden ve beslenmeden yollarına devam etmek zorunda kalıyor, gölümüzü pas geçiyor."

Önceki yıllarda kasım aylarında yağış olduğu için göçmen kuşların burada konakladığını vurgulayan Çetiner, "Mevsim itibarıyla yağışların başlaması gerekirdi fakat henüz yağış olmadı. Göle su sağlayan en önemli etken yağışlar. Gölün tabanı çorak toprak. Yağmur suyu tabana geçmiyor, yüzeyde kalıyor. Tabandan da gölümüze su girişi yok. Zaten Seyfe, Malya ve Horla pınarlarında su olmadığı için yüzeysel su girişimiz de yok. Şu anda tek çözümümüz yağışlara kaldı." diye konuştu.

Çetiner, pınarlardan su girişi olmadığı için Yamula Barajı'ndan su getirilmesi çalışmalarının hızlandırılması gerektiğine işaret ederek, Türkiye'nin en önemli sulak alanlarından Seyfe Gölü Kuş Cenneti'nin bu halinin kendilerini üzdüğünü kaydetti.

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