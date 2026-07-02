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Gündem Bu nasıl ateşkes! İsrail ülkeyi bomba yağmuruna tuttu
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Bu nasıl ateşkes! İsrail ülkeyi bomba yağmuruna tuttu

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:

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Bu nasıl ateşkes! İsrail ülkeyi bomba yağmuruna tuttu

Küresel emperyalizmin şımarttığı katil İsrail, uluslararası hukuku, Lübnan ile imzalanan çerçeve anlaşmasını ve hatta ABD-İran mutabakatını hiçe sayarak sinsi vahşetine devam ediyor. Ateşkes kararlarına rağmen geri adım atmayan işgal ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine bağlı sivil yerleşim yerlerini savaş uçakları ve insansız hava araçlarıyla yeniden bombaladı.

İsrail ordusu, Lübnan ile imzalanan çerçeve anlaşması, ateşkes ve ABD-İran mutabakatına rağmen Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine hava saldırıları gerçekleştirdi.

İsrail, bölgedeki ateşkese ve Lübnan'ın dahil edildiği belirtilen ABD-İran mutabakatına rağmen saldırılarını sürdürdü.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail ordusu, Nebatiye'ye bağlı Bint Cubeyl ilçesinin Beraşit beldesini hava saldırısıyla hedef aldı.

İsrail ordusu yine Bint Cubeyl ilçesine bağlı Kunin ve Tayri beldelerinin çevresini bombaladı.

İsrail'e ait bir insansız hava aracı da Yukarı Nebatiye beldesindeki Gandur Hastanesi çevresine 2 saldırı düzenledi.

- ⁠İsrail'in Lübnan'daki saldırıları ve ateşkes süreci

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 4 bin 257 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

İran ve ABD, Pakistan aracılığında yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakata vardıklarını duyurmuştu. Mutabakat, Lübnan dahil savaşın sona erdirilmesini içeriyor.

Öte yandan Washington'da İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. tur görüşmelerinin ardından ise 26 Haziran'da Lübnan ve İsrail arasında çerçeve anlaşması imzalanmıştı. 

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Yorumlar

Mehmet

Bu İsrail ordusunun vicdanı olmayan eylemidir! Lübnan halkını, ülkesini bombalamak karşılığında ateşe sokulmuş bir kafeste çırpınan Filistinli kardeşlerimizle empati göstermemesi ne yazık ki bu zulümün en büyük örneği. ABD ve İsrail, Allah'ın izni olmadan başkalarının topraklarını işgal etme, can alarak barışa engel olma gibi hainlikler yapmaya devam ediyorlar. Bütün Müslümanlar olarak Filistin kardeşlerimize destek olmak ve bu saldırıları kınamak vazgeçilmez bir sorumluluktur. Umarım İslam dünyası birlik olur, bu zulmün durması için seslerini yükseltir ve Allah'ın yardımıyla hakimiyetin İslam alemine geri dönmesini sağlar.

Murat

Bu yahudileri yalvarana kadar bombalamazsan bunlar durmaz.
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