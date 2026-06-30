Sahte zayıflama iğnelerine dikkat! Hayati risk taşıyor

"Estetik kaygılarla rastgele kullanılacak ürünler değil" Zayıflama iğnelerinin bilimsel olarak etkinliği kanıtlanmış ilaçlar olduğunu ancak her birey için uygun olmadığını ifade eden Prof. Dr. Kaymakçıoğlu, "Kamuoyunda ‘zayıflama iğnesi’ olarak bilinen ilaçlar, esasen obezite ve bazı durumlarda Tip 2 diyabet tedavisinde kullanılan, bilimsel olarak etkinliği kanıtlanmış reçeteli ilaçlardır. Bu ilaçların büyük bölümü GLP-1 reseptör agonisti veya çift etkili inkretin analogları grubunda yer alır. Vücutta doğal olarak salgılanan tokluk hormonlarını taklit ederek iştahı azaltır, mide boşalmasını yavaşlatır ve daha uzun süre tokluk hissi sağlar. Bunun yanında kan şekeri kontrolüne de katkıda bulunurlar. Ancak bunlar estetik kaygılarla rastgele kullanılacak ürünler değil; belirli endikasyonlar çerçevesinde, hekim gözetiminde uygulanması gereken ilaçlardır" dedi. "Kayıt dışı kaynaklardan temin edilen ürünler büyük risk taşıyor" Bu ilaçların herkes için uygun olmadığını belirten Kaymakçıoğlu, tedavide kişiye özel değerlendirmenin esas olduğunu söyledi. Hastanın yaşı, vücut kitle indeksi, eşlik eden hastalıkları, kullandığı ilaçlar ve metabolik durumunun mutlaka değerlendirilmesi gerektiğini belirten Kaymakçıoğlu, "Özellikle internetten, sosyal medya aracılığıyla veya kayıt dışı kaynaklardan temin edilen ürünler çok büyük risk taşımaktadır. Bu ürünlerin içeriği, sterilitesi ve gerçek etken maddeyi içerip içermediği bilinmemektedir. Kontrolsüz kullanım; hipoglisemi, pankreatit, safra kesesi hastalıkları, ciddi gastrointestinal problemler ve hatta yaşamı tehdit eden sonuçlar doğurabilir" diye konuştu.