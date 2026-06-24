Küçük ama büyük faydalarıyla dikkat çekiyor... Zayıflama sırrı: Bu kadar basit yolu var... Aktarlarda yok satan jel

Bitkisel ürünlerin kullanımında ölçünün kaçırılmaması ve sabırlı olunması gerektiğinin altını çizen aktar Metin Ağılönü, zayıflamak isteyen vatandaşlara şu hayati uyarılarda bulunarak konuşmasını tamamladı: Ölçünün Dışına Çıkmayın: "Vatandaşlarımız bunları kullanırken verilen ölçü miktarında muhakkak kalmalı, dışına çıkmamalıdır. 'Beni zayıflatacak, bağırsaklarımı çalıştıracak' mantığıyla aşırı tüketim doğru değil. Yüzde yüz zayıflatır diye bir iddia olamaz ancak müşterilerimizden aldığımız geri dönüşler çok büyük etkileri olduğunu gösteriyor." Chia ve Keten Tohumu Desteği: "Bu süreçte lif desteğini zenginleştirmek adına karnıyarık otunun yanı sıra keten tohumu ve chia tohumu kullanımına da devam edilebilir." Asıl İş Kişinin Kendisinde Bitiyor: "Bu tarz zayıflama yöntemleri doğrudan kişinin iradesine bağlıdır. Kişi diyetine dikkat etmez, yediklerini içtiklerini kontrol altında tutmazsa, dünyanın en iyi bitkisini de kullansa alacağı etki minimuma inecektir."