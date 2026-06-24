Küçük ama büyük faydalarıyla dikkat çekiyor... Zayıflama sırrı: Bu kadar basit yolu var... Aktarlarda yok satan jel
Yaz aylarının gelmesiyle birlikte kilo verme ve form tutma arayışında olan vatandaşlar, aktarların yolunu tutmaya devam ediyor. Eskişehir'de bitkisel ürünler üzerine hizmet veren deneyimli aktar Metin Ağılönü, zayıflama sürecinde olan kişilerin doğal yöntemlere ilgisinin arttığını ifade ederek "Şimdiki gündemimizde karnıyarık otu tohumu var'' diyerek son dönemin en popüler ürününü açıkladı.