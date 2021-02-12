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Kadın - Aile Yağ yakıcı detoks suyu tarifi Saltalıklı yeşil çaylı detoks kürü
Kadın - Aile

Yağ yakıcı detoks suyu tarifi Saltalıklı yeşil çaylı detoks kürü

Kilo vermede en etkili yöntemlerden biri de yağ yakımını kolaylaştıran detoks sularıdır. Detoks suları yaptığınız diyete veya spora yardımcı olur. İşte sizlere lezzetli ve etkili yağ yakan salatalıklı yeşil çaylı detoks tarifi...

Yeniakit Publisher
2021-02-12 23:33:00 -
Yağ yakıcı detoks suyu tarifi Saltalıklı yeşil çaylı detoks kürü

Karaciğer, bağırsaklar, böbrekler, akciğerler, deri, kan ve lenfatik sistemler, toksinleri daha az zararlı bileşiklere dönüştürmek ve vücuttan atmak için birlikte çalışırlar. Biz de detoks suyu tarifleri ile vücudumuzun bu önemli organlarına görevlerinde yardımcı oluruz. İşte kilo vermenizi destekleyecek nefis bir detoks kürü...

Saltalıklı yeşil çaylı detoks kürü yağ yakıcı detoks suyu tarifi

Malzemeler:

1 fincan demlenmiş yeşil çay

1 salatalık

1 misket limonu

1 elma

7-8 yaprak nane

1 çay kaşığı rendelenmiş zencefil

1 çubuk tarçın

Hazırlanışı:

Tüm malzemeleri 2 litre suya ekleyerek bir gece boyunca buzdolabında bekletin. Gün boyunca dilediğiniz zaman içebileceğiniz bu detoks suyu, karın bölgenizdeki yağları yakarak gözle görülür bir fark yaratacak.

Detokslar ne işe yarar?

Günümüzün çevresel koşulları ve beslenme biçimimiz, vücudumuzdaki toksin miktarını arttırmaktadır. Bu da; baş ağrıları, kalitesiz uyku, yorgunluk, uykusuzluk, depresyon, sindirim sorunları ve sinirlilik hali gibi durumlara yol açar. Hal böyle olunca da bağışıklık sistemimiz günden güne zayıflar, vücudumuzun savunma mekanizması görevini tam anlamıyla yerine getiremez. İşte bu yüzden zaman zaman vücudumuza destek olmamız gerekmektedir. Bunu da toksin alımına ara vermekle başarabiliriz. Detoks da tam olarak buna yardımcı olan bir beslenme yöntemidir. Detoks sayesinde vücudun ihtiyaç duyduğu tüm besin maddeleri dengeli bir biçimde alınır ve toksinlerden de arınmış oluruz. Bir nevi vücudumuza mola verdirmiş oluruz. Bu da sağlığımız açısından olumlu bir durumdur.

 

 

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