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Ekonomi Nakit para tarihe gömülüyor: Kartlı harcama 3 trilyona dayandı
Ekonomi

Nakit para tarihe gömülüyor: Kartlı harcama 3 trilyona dayandı

Yeniakit Publisher
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Nakit para tarihe gömülüyor: Kartlı harcama 3 trilyona dayandı

Koronavirüs salgınının ardından hızla yaygınlaşan temassız ve kartlı ödeme alışkanlığı Türkiye’de tarihi bir zirveye ulaştı. Bankalararası Kart Merkezi’nin (BKM) açıkladığı Eylül 2026 verilerine göre, kartlı ödemeler geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 35 fırlayarak 2 trilyon 965,5 milyar liraya dayandı. Mağaza içindeki her 5 ödemeden 4’ünün temassız yapılması nakit paranın rafa kalktığını tescilledi.

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla eylülde yapılan toplam ödeme tutarı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 35 artarak 2 trilyon 965,5 milyar liraya ulaştı.

Koronavirüs salgının ardından artan kartlı ve temassız ödemeler, her ay rekor kırmaya devam ediyor.

Bankalararası Kart Merkezi (BKM), eylül ayına ilişkin verilerini açıkladı.

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla eylül ayında yapılan ödemelerin toplam tutarı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 35 artarak 2 trilyon 965,5 milyar liraya ulaştı.

Buna göre, eylül ayı itibarıyla Türkiye'de kredi kartı sayısı 155 milyona, banka kartı sayısı 225,2 milyona, ön ödemeli kart sayısı ise 98,7 milyona ulaştı.

Geçen yılın aynı ayına göre kredi kartı sayısı yüzde 11, banka kartı sayısı yüzde 4 arttı, ön ödemeli kart sayısı yüzde 7 geriledi. Toplam kart sayısı ise yüzde 3 artarak 478,9 milyona çıktı.

BANKA KARTLARIYLA YAPILAN ÖDEMELERDE ARTIŞ

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla eylülde yapılan ödemelerin toplam tutarı, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 35 artarak 2 trilyon 965,5 milyar lira oldu.

Bu ödemelerin 2 trilyon 515,3 milyar lirası kredi kartlarıyla, 442 milyar lirası banka kartlarıyla, 8,2 milyar lirası ise ön ödemeli kartlarla yapıldı.

KARTLI ÖDEME TUTARLARI ARTTI

Aynı dönemde ödeme tutarı kredi kartlarında yüzde 35, banka kartlarında yüzde 39 artarken ön ödemeli kartlarda yüzde 44 geriledi.

Kartlarla yapılan ödeme sayısı yüzde 11 artarak 1,95 milyara yükseldi. Bu ödemelerin 1 milyar 137,7 milyonunu kredi kartları, 783 milyonunu banka kartları, 34 milyonunu ise ön ödemeli kartlar oluşturdu.

Ödeme sayısı yıllık bazda kredi kartlarında yüzde 12, banka kartlarında yüzde 14 artarken ön ödemeli kartlarla yapılan ödeme sayısı yüzde 40 azaldı.

İNTERNETTEN KARTLI ÖDEMELERİN TUTARI 901 MİLYAR LİRAYA ULAŞTI

Geçen ay internetten yapılan kartlı ödemelerin tutarı, yıllık bazda yüzde 35 artarak 901 milyar liraya ulaştı. İnternetten yapılan kartlı ödemelerin toplam içindeki payı yüzde 30 oldu.

Aynı dönemde internetten kartlı ödeme sayısı yüzde 14 artarak 262,9 milyona yükseldi. İnternetten yapılan kartlı ödeme sayısının toplam içindeki payı yüzde 14 olarak gerçekleşti.

Kartlarla yapılan temassız ödeme sayısı yüzde 9 artarak 1 milyar 301,3 milyona çıktı.

Temassız ödeme tutarı ise aynı dönemde yüzde 43 artarak 1 trilyon 24,5 milyar liraya yükseldi.

Eylül ayında mağaza içindeki her 5 kartlı ödemeden 4'ü temassız gerçekleştirildi.

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