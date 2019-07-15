Yağ ve iltihabı söküp atan içecek | Karın düzleştirici kür

Her şeyin başı sağlıklı ve düzenli beslenmekten geçiyor. Kilo, hastalıklar ve hatta yorgunluk hissi bile...

Bu nedenle hayatınızda fazla tükettiğiniz yiyeceklere dur demeli, yerine farklı, çeşitli, her renkte gıdayı tüketmelisiniz. Kilo sorununuz varsa; öncelikle sorunun ne olduğunu ve ne gibi diyetler yapmanız gerektiğini öğrenmekle işe başlamalısınız. Dolayısıyla "hangi vücut tipi, hangi diyeti uygulamalı" haberi sizin için oldukça yararlı olacaktır.

Eğer göbek bölgesinde sorun yaşıyorsanız bu kürü uygulamalısınız!

Göbek ve "simit" denen kalça üstündeki yağlanma, iltihaplanmalar çok zor eski haline döner. Karın bölgenizin şekline bakarak da birçok hastalık ve sorunu ortaya çıkarıyor. Bu sorunlardan kurtulmak için düzenli olarak bu kürü tüketin.

1,5 litre su

1 tatlı kaşığı zencefil tozu

1 salatalık

yarım limon

bir tutam taze nane

Suyun içerisine zencefil tozu ve naneyi ekleyin.

Limon ve salatalığı dilimleyerek suyun içerisine ilave edin.

5 dakika kadar dolapta dinlendirerek gün içerisinde devamlı olarak bu suyu için.

Bir hafta içtikten sonra, bir hafta ara verecek şekilde düzen kurabilirsiniz.