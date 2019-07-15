0553 313 94 23

Yağ ve iltihabı söküp atan içecek | Karın düzleştirici kür

Göbek bölgesindeki şişlik, iltihap ve yağdan kaynaklı kilo sorunlarına nokta atışı yaparak, düzelmenizi sağlayan bir içecek tarifiyle karşınızdayız...

15 Temmuz 2019 Pazartesi 17:31
Yağ ve iltihabı söküp atan içecek | Karın düzleştirici kür

Her şeyin başı sağlıklı ve düzenli beslenmekten geçiyor. Kilo, hastalıklar ve hatta yorgunluk hissi bile...

Bu nedenle hayatınızda fazla tükettiğiniz yiyeceklere dur demeli, yerine farklı, çeşitli, her renkte gıdayı tüketmelisiniz. Kilo sorununuz varsa; öncelikle sorunun ne olduğunu ve ne gibi diyetler yapmanız gerektiğini öğrenmekle işe başlamalısınız. Dolayısıyla "hangi vücut tipi, hangi diyeti uygulamalı" haberi sizin için oldukça yararlı olacaktır.

Eğer göbek bölgesinde sorun yaşıyorsanız bu kürü uygulamalısınız!

Göbek ve "simit" denen kalça üstündeki yağlanma, iltihaplanmalar çok zor eski haline döner. Karın bölgenizin şekline bakarak da birçok hastalık ve sorunu ortaya çıkarıyor. Bu sorunlardan kurtulmak için düzenli olarak bu kürü tüketin.

  • 1,5 litre su
  • 1 tatlı kaşığı zencefil tozu
  • 1 salatalık
  • yarım limon
  • bir tutam taze nane

Suyun içerisine zencefil tozu ve naneyi ekleyin. 

Limon ve salatalığı dilimleyerek suyun içerisine ilave edin. 

5 dakika kadar dolapta dinlendirerek gün içerisinde devamlı olarak bu suyu için. 

Bir hafta içtikten sonra, bir hafta ara verecek şekilde düzen kurabilirsiniz.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 17:31
  1. Karın düzleştirici kür
  2. yağ ve iltihabı söküp atan içecek

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Baca yangını korkuttu
    1. Baca yangını korkuttu
    2. İtfaiyeciler yavru köpek için seferber..
    3. Kerkük'te milyonlarca bal arısı telef..
    4. Afganistan'da 15 Temmuz Demokrasi ve..
    5. THY'den AnadoluJet uçağına 15 Temmuz..
    6. Kılıçdaroğlu'ndan "15 Temmuz" paylaşımı
    7. Ankara Emniyet Müdürlüğü Yeni Binası..
    8. Ugandalı şarkıcı Bobi Wine başkanlığa..
    9. 15 Temmuz’da her yıl lokma dökülmesini..
    10. Raftingciler 15 Temmuz şehitleri için..
    11. Vali Şehmus Günaydın: “Üzerimizde..
    12. Türkeli’de "Şair Yazar Gençlik..
    13. Bülent Arınç'tan 15 Temmuz açıklaması!
    14. Kosova’da 15 Temmuz anma programı
    15. Arnavutluk'ta 15 Temmuz Demokrasi ve..
    16. 15 Temmuz şehitlerinin kabirlerine..
    17. Yaralı karacaya polis sahip çıktı
    18. Sivas'ta kene paniği! 24 yaşındaki..
    19. Kosova'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli..
    20. ABD'nin S-400 yaptırımına bomba..
    21. Tarihi pancar deposunun yıkılması
    22. Erdoğan: "Bu ihanet çetesiyle mücadele..
    23. Erdoğan: "Asıl sorumluluğumuz FETÖ'yü..
    24. AnadoluJet uçağına "15 Temmuz" logosu
    25. Erdoğan: "Hizipçilik, ekipçilik, dar..
    26. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hangi görünüm,..
    27. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Adalet,..
    28. Taksim’de vatandaşlar yağmura..
    29. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir Müslüman,..
    30. 15 Temmuz'un Meclis'teki kahramanları
    Anlaşma sağlanamadı! Fenerbahçe'de flaş ayrılık
    Anlaşma sağlanamadı! Fenerbahçe'de flaş ayrılık
    Şifa kaynağı 10 kaplıca
    Şifa kaynağı 10 kaplıca
    İşte Adnan Oktar çetesinin FETÖ benzeri örgüt yapısı!
    İşte Adnan Oktar çetesinin FETÖ benzeri örgüt yapısı!
    ABD bunu konuşuyor... Pence'ten tepki çeken ziyaret!
    ABD bunu konuşuyor... Pence'ten tepki çeken ziyaret!
    100 milyarlık faturanın bedelini ödeyecekler
    100 milyarlık faturanın bedelini ödeyecekler

    Günün Karikatürü

    14 Temmuz 2019
    ABD'nin savunma bütçesinde 'Türkiye' ayrıntısı!
    ABD'nin savunma bütçesinde 'Türkiye' ayrıntısı!
    MediaMarkt’tan “Büyük Yaz Kampanyası”
    MediaMarkt’tan “Büyük Yaz Kampanyası”