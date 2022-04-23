Sıvıyağ diye satıyorlardı! İçinden bakın ne çıktı

Gıda hilelerine her geçen gün bir yenisi daha eklenmeye devam ediyor. 2019'da Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gıdada sahtekarlık yaptığı ve halk sağlığını hiçe saydığı gerekçesiyle kara listeye alınan Hatay merkezli bir zeytin yağı firmasının ürünleri, yeniden raflara kondu.

Yeniçağ'da yer alan habere göre, Zeytinova şirketi, bu defa "Bereketli Topraklardan. Altınöz Zeytinyağı” ifadelerinin yer aldığı ürünleri satışa çıkarttı. Ancak ürünlerin içerisinde yüzde 95 soya yağı, yüzde 5 Ayçiçek yağı bulunduğu tespit edildi. Söz konusu üründe, zeytinyağı yer almıyor.

Sosyal medyada tüketici şikayetlerini dile getiren denetle.com adlı hesap, Hatay merkezli Zeytinova firmasının satışa koyduğu sahte zeytinyağına ilişkin paylaşımı şöyle:

“‘Bereketli Topraklardan’ ve ‘Altınöz Zeytinyağı’ ifadelerinin yer aldığı 5lt’lik yağın aslında bitkisel karışımlı sıvı yağ olduğu anlaşılıyor. Ürün içeriğinde %95 oranında soya yağı bulunurken, zeytinyağı yer almıyor. Tüketici algıyla kandırılıyor.”

Söz konusu firmanın, gıdada sahtecilik yaptığı ve halk sağlığını hiçe saydığı gerekçesiyle 2019’da Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kara listeye alındığı ortaya çıktı.