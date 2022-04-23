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Gündem Sıvıyağ diye satıyorlardı! İçinden bakın ne çıktı
Gündem

Sıvıyağ diye satıyorlardı! İçinden bakın ne çıktı

Hatay merkezli bir zeytin yağı firmasının yağ karışımını görenler şaşkına döndü. Zeytin yağ olarak satılan üründe yüzde 95 soya yağı, yüzde 5 ise ayçiçek yağı bulunduğu ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-04-23 11:38:00 - 2022-04-23 12:16:08
Sıvıyağ diye satıyorlardı! İçinden bakın ne çıktı

Gıda hilelerine her geçen gün bir yenisi daha eklenmeye devam ediyor. 2019'da Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gıdada sahtekarlık yaptığı ve halk sağlığını hiçe saydığı gerekçesiyle kara listeye alınan Hatay merkezli bir zeytin yağı firmasının ürünleri, yeniden raflara kondu.

Yeniçağ'da yer alan habere göre, Zeytinova şirketi, bu defa "Bereketli Topraklardan. Altınöz Zeytinyağı” ifadelerinin yer aldığı ürünleri satışa çıkarttı. Ancak ürünlerin içerisinde yüzde 95 soya yağı, yüzde 5 Ayçiçek yağı bulunduğu tespit edildi. Söz konusu üründe, zeytinyağı yer almıyor.

Sosyal medyada tüketici şikayetlerini dile getiren denetle.com adlı hesap, Hatay merkezli Zeytinova firmasının satışa koyduğu sahte zeytinyağına ilişkin paylaşımı şöyle:

“‘Bereketli Topraklardan’ ve ‘Altınöz Zeytinyağı’ ifadelerinin yer aldığı 5lt’lik yağın aslında bitkisel karışımlı sıvı yağ olduğu anlaşılıyor. Ürün içeriğinde %95 oranında soya yağı bulunurken, zeytinyağı yer almıyor. Tüketici algıyla kandırılıyor.”

Söz konusu firmanın, gıdada sahtecilik yaptığı ve halk sağlığını hiçe saydığı gerekçesiyle 2019’da Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kara listeye alındığı ortaya çıktı.

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Yorumlar

sukru

Cezalar caydırıcı olmazsa olacağı budur.Halbuki böyle birşeye teşebbüs ettiğinde üzerindeki kıyafetten başka birşeyinin kalmayacağını bilse böyle bir alçaklık yapabilirmi.Cinayet cezalarıda aynı,adam karşısındakini tehdit ederken ulan bak seni gebertirim gider beş on sene yatar çıkarım diyor.İdam cezası olsa desin de görelim bakalım.Allahın adaletinden şaştığımız sürece bu alçaklıklar bitmez.
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