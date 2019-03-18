0553 313 94 23

Yabancıya konut satışında tarihin en iyi şubat rakamları görüldü

Yılın ikinci ayındaki 3 bin 321 adet konut satışı, yabancıya satışta tarihin en iyi şubat ayı rakamı olarak kayıtlara geçti - Yabancılar İstanbul'da iki ayda 2 bin 801 konut satın alırken, İstanbul en çok tercih edilen il konumunu sürdürüyor- Iraklılar, ocak-şubat döneminde bin 233 konut satın aldı

18 Mart 2019 Pazartesi 12:33
Yabancıya konut satışında tarihin en iyi şubat rakamları görüldü

İSTANBUL (AA) - MURAT BİRİNCİ - Yabancıların yılın ikinci ayında satın aldığı 3 bin 321 adet konut, yabancıya satışta tarihin en iyi şubat rakamı olarak kayıtlara geçti.

Yeni yıla hızlı bir başlangıç yapan ve şubat ayında da bunu devam ettiren yabancılara konut satışı, ilk iki ayda 6 bin 489 adede ulaştı. Geçen yılın ocak-şubat döneminde 3 bin 471 adet konut yabancıya satılırken, bu da yüzde 87'lik artışa işaret etti.

Bu yılın şubat ayında yabancılara konut satışı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 92,1 artış göstererek bin 729'dan 3 bin 321'e yükseldi. Böylece yabancılara konut satışında tarihin en iyi şubat rakamları görüldü.

Verilere göre, İstanbul, yabancıların konut alırken tercih ettiği illerdeki ilk sırayı koruyor. Geçen şubat ayında İstanbul'dan 604 konut satın alan yabancılar, yeni yılın şubat ayında bin 440 konutun sahibi oldu. Yabacıların İstanbul'dan konut alımı, şubatta geçen yılın aynı aynında göre yüzde 138,4 artış kaydetti.

Antalya, satılan 672 konutla yabancıların en çok tercih ettiği ikinci il oldu. Antalya'yı 196 konutla Ankara, 192 konutla Bursa, 138 konutla Yalova ve 80 konutla Sakarya takip etti.

Yabancılara konut satışında en fazla artışın yaşandığı il ise yüzde 180 ile Ankara oldu. Ankara'yı yüzde 138,4 artışla İstanbul ve yüzde 97,3 yükselişle Mersin izledi.

Yabancılara en fazla konut satışının yapıldığı ilk 10 il incelendiğinde, Trabzon'da geçen yılın şubat ayına göre yabancıya konut satışında yüzde 26,8'lik düşüş yaşanması dikkati çekti.

Yılın ocak-şubat dönemi incelendiğinde İstanbul'da 2 bin 801, Antalya'da bin 273, Ankara'da 378, Bursa'da 369, Yalova'da 300 ve Sakarya'da 215 adet konutun yabancılara satıldığı görüldü.

Yabancılara konut satışında 100 sınırını aşan iller sırasıyla 142 adetle Samsun, 139 adetle Mersin, 110 adetle Muğla ve 106 adetle Trabzon oldu.


- İki ayda Iraklılara konut satışı bini geçti


Türkiye'de konut sahibi yabancıların uyrukları dikkate alındığında, Iraklılar, liderliğini korudu. Geçen yılın şubat ayında 308 konut satın alan Iraklılar, bu yılın şubat ayında 628 konutun sahibi oldu.

Iraklıları, 307 konutla İranlılar, 236 konutla Ruslar, 166 konutla Afganlar ve 1150 konutla Kuveytliler takip etti.

Şubat ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla konut satışlarının en fazla arttığı ülke yüzde 376,7 ile Yemen olurken, bu ülkeyi yüzde 171,7 ile Ürdün ve yüzde 151,6 ile İran izledi.

Bu yılın ocak-şubat döneminde ülke uyruklarına göre yabancılara yapılan konut satış rakamları incelendiğinde Iraklılara bin 233, İranlılara 612, Ruslara 431, Afganlara 357 ve Kuveytlilere 280 adet konut satışı gerçekleştirildi.

İllere göre yabancılara yapılan konut satış adetleri şöyle:

İllerŞub.18Şub.19Ocak-Şubat 2018Ocak-Şubat 2019
İstanbul6041.4401.1492.801
Antalya4156728421.273
Ankara70196141378
Bursa134192295369
Yalova84138174300
Sakarya448095215
Mersin377379139
Samsun376473142
Muğla385979110
Trabzon7152153106
Diğer İller195355391656
TOPLAM1.7293.3213.4716.489

Geçmiş şubat aylarında yabancılara konut sayış adetleri şöyle:

DönemSatılan konut sayısı
Şub.13716
Şub.141.071
Şub.151.369
Şub.161.585
Şub.171.306
Şub.181.729
Şub.193.321

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 12:33
  1. gayrimenkul
  2. Konut Satışı
  3. yabancıya konut satışı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ronaldo'ya büyük şok! Soruşturma açıldı
    1. Ronaldo'ya büyük şok! Soruşturma açıldı
    2. İşitme engelli öğrencilerden Çanakkale..
    3. Serie A maçında korkutan olay! Ölümden..
    4. Aşkale’de Çanakkale Zaferi etkinliği
    5. Jean Armel Kana Bıyık kadrodan..
    6. Mahmut Arıkan: “Gelin yüzlerimiz..
    7. Enfeksiyon Hastalıkları ve..
    8. Kayserili Eczacılar Kan Bağışında..
    9. Terör saldırısında yaralanan Türklerin..
    10. Bilim karavanı Gaziantep’te
    11. Canan Karatay açıkladı: Mutlu olmak..
    12. Anadolu Spor Medyası ve Yazarlar..
    13. Başkan Erdoğan'dan şehit ailelerine..
    14. Kaş’ta 18 Mart kutlaması
    15. İl Özel İdarespor dolu dizgin
    16. Çanakkale Zaferi’nin 104. yıldönümü..
    17. Spot piyasada elektrik fiyatları
    18. Aydın Büyükşehir Belediyesinden vahşi..
    19. Şehitler Kayseri’de dualarla anıldı
    20. Kozan’da Çanakkale Zaferi’nin..
    21. Balıkesir’de konut satışları azaldı
    22. Milli takım kampa girdi
    23. Devlet Hastanesine nöroloji doktoru..
    24. Hırsızların okuma gözlüğü çalması..
    25. Ankara'da oy verme saat kaçta başlıyor..
    26. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve..
    27. Dokuz dakikada altı bebek dünya ile..
    28. Dünya Fair Play Konseyi’nden..
    29. Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz..
    30. Başkan Çolakbayrakdar,..
    WhatsApp'ın kurucusundan flaş uyarı! "Facebook'u silin"
    WhatsApp'ın kurucusundan flaş uyarı! "Facebook'u silin"
    Acun Ilıcalı'nın parlattığı skandal isimlere bir yenisi daha eklendi!
    Acun Ilıcalı'nın parlattığı skandal isimlere bir yenisi daha eklendi!
    Mansur Yavaş'ın mağdur ettiği Kesgin'den yeni iddialar! Yavaş'ın yeni skandalları patladı
    Mansur Yavaş'ın mağdur ettiği Kesgin'den yeni iddialar! Yavaş'ın yeni skandalları patladı
    Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! Sadece büyüklüğüyle değil, tasarımıyla da ilk olacak
    Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! Sadece büyüklüğüyle değil, tasarımıyla da ilk olacak
    Ahmet Ağaoğlu: Havaalanını satın alırım
    Ahmet Ağaoğlu: Havaalanını satın alırım

    Günün Karikatürü

    17 Mart 2019
    Belçika istihbaratı tehlikeyi açıkladı: Silahlanıyorlar!
    Belçika istihbaratı tehlikeyi açıkladı: Silahlanıyorlar!
    Rum futbolcu golü attı! Yeni Zelanda için secde yaptı
    Rum futbolcu golü attı! Yeni Zelanda için secde yaptı