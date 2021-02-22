Yabancılardan flaş dolar tahmini

Türkiye'nin gelişimi, Fitch Ratings ve Moody's gibi kurumların not artışı ve yabancılar için yapılan teşvikler sonrasında yatırımlar her geçen gün artıyor. Türkiye ekonomisine artan destek TL'yi dolar kuru karşısında güçlendirmeye başladı. Yabancıları TL için yaptığı değerlendirmeler dikkat çekti.

Yabancı yatırımcıların TL iyimserliği devam ediyor. Capital Economics ve Morgan Stanley dolar için flaş bir tahminde bulundu. Peki TL değerlenmeye devam edecek mi? Dolar/TL kuru 6.98 seviyesinde. 7 liranın altında. Peki, buralarda kalıcı olabilecek mi?

Yabancının TL iyimserliği

Yabancı yatırımcıların TL iyimserliği devam ediyor. Capital Economics, dolar/TL'nin bu yıl sonunda 6.25, Morgan Stanley ise 6.80 olması yönünde tahminde bulunuyor. Peki TL değerlenmeye devam edecek mi? Yüzde 17'lik faiz oranı yatırımcıları cezbediyor. Buna bağlı olarak 6.80 - 6.50 - 6.25 raporlarının peşpeşe geldiğini görüyoruz.

TCMB'nin şubat toplantısında politika metninde yer alan mevcut sıkı para politikasının devam edeceği yönündeki vurgu, yabancıların TL'de pozisyon almaya devam etmesinde ve olumlu raporların yazılmasında etkili oluyor.

Enflasyonda yüzde 5 hedefinin politika metnine girmesi ve hedefe ulaşıncaya kadar uzun süre sıkı para politikasının korunacağının vurgulanması, önemli. Bu noktada faiz indirimlerinin hemen başlamayacak olması da TL'ye yönelik talebi güçlü tutan bir diğer neden.

Merkez Bankası gerek aylık PPK toplantısı, gerekse ay içerisindeki söylemleri ve değişik meslek örgütlerini ziyaret ederek güçlü sözlü yönlendirmeleri ile piyasalara yön verebiliyor.

Piyasalar da Merkez Bankası'nın gerek sözlü, gerekse yazılı açıklamalarını önemsiyor ve yönünü buna göre ayarlamakta. Yabancı kurum raporlarındaki gözlenen olumluya dönüşte ise kuşkusuz Merkez Bankası'nın dile getirdiği politikalardaki kararlılık vurgusunun payı büyük.

JP Morgan ise yaptığı değerlendirmede, ilk faiz indirimini yılın üçüncü çeyreğinde beklediğini ifade etmekte. Gerekçe olarak da yıllık enflasyonun ancak sürdürülebilir şekilde düşmeye başlamasından sonra faiz indirimine geçilebileceğini dile getiriyor.

Dünyanın en büyük finans kuruluşlarından olan Capital Economics 2021 yılı sonu dolar kuru beklentisini 6,25 olarak açıkladı.

Farklı değerlendirmeler olsa da görüldüğü kadarıyla faiz oranı enflasyon karşısında reel getiri sağladığı sürece yabancı sermaye girişi de korunabilecek.

Dolar kuru 7 TL'nin altında kalıcı olur mu?

Yabancıların genel eğilimine bakıldığında borsada çıkışları sürmekle birlikte tahvil piyasasına geçilmekte..

Son dört haftada hisse senetlerinden 856 milyon dolarlık çıkış yaşanırken tahvil piyasasına 720 milyon dolarlık giriş oldu. Borsadaki yabancı payı ise yüzde 45.50 seviyesine geriledi. 21 Ocak 2020'de yabancı payı yüzde 65.58 idi.

Dolar kurunda aşağı eğilim ivme kaybetmekle birlikte devam ediyor. 8 günlük ortalama 7, 20 günlük ortalama 7.11 ve 50 günlük ortalama da 7.30. Bu üç ortalamanın altındaki hareket sürdükçe satıcılı seyir devam edecektir.

Dolar kurunda 7.00 - 6. 50 - 6.85 seviyeleri güçlü destekler. Ağırlıklı olarak yabancı raporları da 6.80 - 6.50'ye işaret ediyor. Merkez Bankası'nın da tamamlaması gereken rezervleri olduğu için aşağı hareketler sınırlı kalacaktır.

Hatta yurtiçi yerleşiklerin 12 Şubat haftasında 2.7 milyar dolarlık alım yapmaları, yerlilerin kurda beklentilerinin sürdüğünü gösteriyor. Kredi görünümündeki iyileşmelerle martta para girişi sürebilir. TL ilgi görmeye devam edecektir.