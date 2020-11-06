  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Yabancılardan 8 ayda 4 milyar dolarlık yatırım
Ekonomi

Yabancılardan 8 ayda 4 milyar dolarlık yatırım

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının gölgesinde bu yılın 8 aylık döneminde Türkiye’ye 3 milyar 934 milyon dolarlık yabancı yatırım geldi.

Yeniakit Publisher
2020-11-06 12:52:00 -
Yabancılardan 8 ayda 4 milyar dolarlık yatırım

Bunun 3 milyar 198 milyon dolarlık kısmının hizmetler sektörüne yapılması dikkati çekti. Ticaret Bakanlığı verilerine göre, 1984- 2002 döneminde 14,6 milyar dolar olan doğrudan yabancı yatırım tutarı, 2003- 2019 döneminde kümülatif olarak 217,5 milyar dolara ulaştı. Doğrudan yabancı yatırımlarda geçen yıl ağustos ayında 802 milyon dolar giriş yaşanırken, bu yılın ağustos döneminde 536 milyon dolar giriş oldu. Kovid-19 salgınının etkili olduğu ocak-ağustos döneminde yabancı yatırımlar 3 milyar 934 milyon doları buldu. Yabancı yatırımların sektörlere göre dağılımına bakıldığında, 3 milyar 198 milyon dolarının hizmetler, 764 milyon dolarının sanayi, 2 milyon dolarının da tarım sektörüne yapıldığı görüldü. Sanayiye yapılan yatırımların 622 milyon dolarını imalat sanayisi yatırımları oluşturdu. Bu tutarın yüzde 46’sı kimyasal, yüzde 21’i elektrikelektronik ve optik ürünler, yüzde 12’si de mobilya imalatına ayrıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye, o ülkenin IMF'ye olan borcunu ödeyecek
Ekonomi

Türkiye, o ülkenin IMF'ye olan borcunu ödeyecek

Türkiye, Afrika'nın doğusunda yer alan Somali'nin Uluslararası Para Fonu'na (IMF) olan ve vadesi geçmiş borcunun ödenmesine katkıda bulundu...
ABD Başkanı Trump duyurdu! Büyük bir zafer kazandık
Dünya

ABD Başkanı Trump duyurdu! Büyük bir zafer kazandık

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamasında "Pensilvanya'da büyük bir hukuki zafer kazandık." ifadelerini kulland..
Canlı yayında hakaretler havada uçuştu! Hande Fırat reyting için yayını kesmedi
Gündem

Canlı yayında hakaretler havada uçuştu! Hande Fırat reyting için yayını kesmedi

CNN Türk'te Zafer Şahin ve Razi Canikligil canlı yayında kavgaya tutuştu. Canikligil, Şahin'e ağır hakaret etmesine rağmen program sunucusu ..
Satılık 2013 model Audi Q3
Satılık 2013 model Audi Q3

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay