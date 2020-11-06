Yabancılardan 8 ayda 4 milyar dolarlık yatırım

Bunun 3 milyar 198 milyon dolarlık kısmının hizmetler sektörüne yapılması dikkati çekti. Ticaret Bakanlığı verilerine göre, 1984- 2002 döneminde 14,6 milyar dolar olan doğrudan yabancı yatırım tutarı, 2003- 2019 döneminde kümülatif olarak 217,5 milyar dolara ulaştı. Doğrudan yabancı yatırımlarda geçen yıl ağustos ayında 802 milyon dolar giriş yaşanırken, bu yılın ağustos döneminde 536 milyon dolar giriş oldu. Kovid-19 salgınının etkili olduğu ocak-ağustos döneminde yabancı yatırımlar 3 milyar 934 milyon doları buldu. Yabancı yatırımların sektörlere göre dağılımına bakıldığında, 3 milyar 198 milyon dolarının hizmetler, 764 milyon dolarının sanayi, 2 milyon dolarının da tarım sektörüne yapıldığı görüldü. Sanayiye yapılan yatırımların 622 milyon dolarını imalat sanayisi yatırımları oluşturdu. Bu tutarın yüzde 46’sı kimyasal, yüzde 21’i elektrikelektronik ve optik ürünler, yüzde 12’si de mobilya imalatına ayrıldı.