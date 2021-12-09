Yabancı yatırımcılardan Türkiye’ye ‘KÖİ’ övgüsü

İstanbul Kamu Özel Sektör İş Birliği Mükemmellik Merkezi’nin (PPPCOE), Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) iş birliğinde, 6’ncısını düzenlendiği “İstanbul PPP Haftası” sürüyor.

Hafta kapsamında, KÖİ modeli, KÖİ proje sorumluları, bürokratlar, finans kuruluşu temsilcileri ve uluslararası yatırımcılara anlatılıyor.

“Önemli bir deneyim mevcut”

Programa katılan PPPCOE Başkanı Eyüp Vural Aydın, KÖİ projelerine ilişkin olarak, “Malumunuz Türkiye’de önemli bir deneyim var. Biz de bu deneyimleri yurt dışından gelen yap-işlet devret konusundaki yöneticilerle paylaşmak üzere 6’ncı İstanbul PPP Haftası’nı yapıyoruz. Deneyimlerimizi aktarıyoruz ve katılımcıların deneyimlerinden bir şeyler öğreniyoruz” ifadelerini kullandı.

Programa 30’dan fazla ülkeden gelen misafirlerin katıldığını belirten Aydın, “Bu ülkelerin her biri, bu kamu özel sektör iş birliği tecrübesinde birbirinden farklı seviyedeler. Burada, havalimanı, hastaneleri ve köprüleri konuşuyoruz. Deneyimlerimizi paylaşıyoruz, öğreniyoruz.” şeklinde konuştu.

“Türkiye, KÖİ alanında önemli bir rol model”

Dünya Kamu Özel Sektör İşbirliği Uzmanları Birliği Başkanı Ziyad Alexender Hayek ise zirvenin İstanbul’da gerçekleşmesinden ötürü mutluluk duyduğunu belirterek, şunları kaydetti: “Bu zirve, sektörümüz açısından çok önemli bir toplantı. Zirve kapsamında burada olan herkes Türkiye’nin kamu özel sektör iş birliği konusundaki tecrübeleri hakkında bilgi ediniyor. Buna ek olarak dünyanın farklı ülkelerinden gelen ve bu konuda uzman olan isimler tecrübelerini paylaşıyor.” Türkiye’nin KÖİ alanında sahip olduğu tecrübelerle, önemli bir rol model olduğunu belirten Hayek, “Türkiye, KÖİ açısından havalimanı, sağlık sistemi gibi birçok sektörde gerçekten harika tecrübelere sahip” dedi.

Uzun tarihi söz konusu

Dünya PPP Uzmanları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi David Baxter de KÖİ projelerinin Türkiye’de uzun ve dikkati çekici bir tarihi olduğuna vurgu yaparak, “Ne zaman farklı ülkelere gitsem ve PPP projelerinden bahsetsem, her zaman Türkiye’de yapılan PPP projelerini ve yapılma yöntemlerini örnek olarak gösteriyorum. Çünkü uygulama açısından Türkiye dünyada birinci sınıf. Gerçekten çok büyük bir bilgi birikime ve tecrübeye sahip” ifadelerini kullandı.