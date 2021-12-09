  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Yabancı yatırımcılardan Türkiye’ye ‘KÖİ’ övgüsü
Ekonomi

Yabancı yatırımcılardan Türkiye’ye ‘KÖİ’ övgüsü

Dünya Kamu Özel Sektör İşbirliği Uzmanları Birliği Başkanı Ziyad Alexender Hayek, Türkiye’nin Kamu Özel İşbirliği (KÖİ/PPP) alanında sahip olduğu tecrübelerle, önemli bir rol model olduğunu belirterek “Türkiye, KÖİ açısından havalimanı, sağlık sistemi gibi birçok sektörde gerçekten harika tecrübelere sahip” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-12-09 23:38:00 -
Yabancı yatırımcılardan Türkiye’ye ‘KÖİ’ övgüsü

İstanbul Kamu Özel Sektör İş Birliği Mükemmellik Merkezi’nin (PPPCOE), Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) iş birliğinde, 6’ncısını düzenlendiği “İstanbul PPP Haftası” sürüyor.

Hafta kapsamında, KÖİ modeli, KÖİ proje sorumluları, bürokratlar, finans kuruluşu temsilcileri ve uluslararası yatırımcılara anlatılıyor.

“Önemli bir deneyim mevcut”

Programa katılan PPPCOE Başkanı Eyüp Vural Aydın, KÖİ projelerine ilişkin olarak, “Malumunuz Türkiye’de önemli bir deneyim var. Biz de bu deneyimleri yurt dışından gelen yap-işlet devret konusundaki yöneticilerle paylaşmak üzere 6’ncı İstanbul PPP Haftası’nı yapıyoruz. Deneyimlerimizi aktarıyoruz ve katılımcıların deneyimlerinden bir şeyler öğreniyoruz” ifadelerini kullandı.
Programa 30’dan fazla ülkeden gelen misafirlerin katıldığını belirten Aydın, “Bu ülkelerin her biri, bu kamu özel sektör iş birliği tecrübesinde birbirinden farklı seviyedeler. Burada, havalimanı, hastaneleri ve köprüleri konuşuyoruz. Deneyimlerimizi paylaşıyoruz, öğreniyoruz.” şeklinde konuştu.

“Türkiye, KÖİ alanında önemli bir rol model”

Dünya Kamu Özel Sektör İşbirliği Uzmanları Birliği Başkanı Ziyad Alexender Hayek ise zirvenin İstanbul’da gerçekleşmesinden ötürü mutluluk duyduğunu belirterek, şunları kaydetti: “Bu zirve, sektörümüz açısından çok önemli bir toplantı. Zirve kapsamında burada olan herkes Türkiye’nin kamu özel sektör iş birliği konusundaki tecrübeleri hakkında bilgi ediniyor. Buna ek olarak dünyanın farklı ülkelerinden gelen ve bu konuda uzman olan isimler tecrübelerini paylaşıyor.” Türkiye’nin KÖİ alanında sahip olduğu tecrübelerle, önemli bir rol model olduğunu belirten Hayek, “Türkiye, KÖİ açısından havalimanı, sağlık sistemi gibi birçok sektörde gerçekten harika tecrübelere sahip” dedi.

Uzun tarihi söz konusu

Dünya PPP Uzmanları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi David Baxter de KÖİ projelerinin Türkiye’de uzun ve dikkati çekici bir tarihi olduğuna vurgu yaparak, “Ne zaman farklı ülkelere gitsem ve PPP projelerinden bahsetsem, her zaman Türkiye’de yapılan PPP projelerini ve yapılma yöntemlerini örnek olarak gösteriyorum. Çünkü uygulama açısından Türkiye dünyada birinci sınıf. Gerçekten çok büyük bir bilgi birikime ve tecrübeye sahip” ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ali Bektan'dan Türkiye için HAARP uyarısı: Bir gemi görüldü
Gündem

Ali Bektan'dan Türkiye için HAARP uyarısı: Bir gemi görüldü

Araştırmacı yazar Ali Bektan, her deprem sonrası gündeme gelen HAARP teknolojisi ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.
Ramazan Kurtoğlu'ndan çarpıcı uyarı: Bu olursa Türkiye kuşatılır
Gündem

Ramazan Kurtoğlu'ndan çarpıcı uyarı: Bu olursa Türkiye kuşatılır

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Ramazan Kurtoğlu, Ukrayna ile Rusya arasındaki gerilimin Türkiye için büyük önem arz ettiğini söyl..
Kim Milyoner Olmak İster'de büyük gaf! Kenan İmirzalıoğlu'nun 'rahmetli' dediği ünlü sanatçıdan ilk açıklama
Medya

Kim Milyoner Olmak İster'de büyük gaf! Kenan İmirzalıoğlu'nun 'rahmetli' dediği ünlü sanatçıdan ilk açıklama

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'nun, kendisinden 'rahmetli' diye bahsettiği ün..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay