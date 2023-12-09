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Yerel Yabancı turistlerden 'Allah' zikri
Yerel

Yabancı turistlerden 'Allah' zikri

Yeniakit Publisher
2023-12-09 21:58:00 -

Şeb-i Arûs için Konya'ya yerli ve yabancı ziyaretçi akını yaşanıyor. Mevlana Müzesi önünde çekilen görüntüler ise sosyal medyada ilgi çekti.

Şeb-i Arûs sebebiyle yerli ve yabancı pek çok turist Konya'ya akın etti. Mevlana Müzesi'nin önünde toplanan yabancı turistlerin 'Allah' zikri çekmesi sosyal medyada ilgi odağı oldu. 

Şeb-i Arûs nedir?

Mevlevilikte Mevlânâ Celaleddin-i Rumi'nin öldüğü gecedir. Mevlana Celaleddin Rumi, bu geceyi Rabb'ine, sevgiliye kavuşma gecesi olarak düşündüğü Düğün Gecesi olarak adlandırır. Rumi'nin ölüm yıl dönümlerinde 17 Aralık tarihlerine denk gelen haftalarda yapılan ve Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri olarak isimlendirilmeye başlanılan törenler, halk arasında "Şeb-i Arus" olarak da anılmaktadır. Arus kelimesi aslında yanlışlıkla Arapçadaki "عروج" (Yükseliş) kelimesinin yerinde kullanılmıştır, yani ölümden sonra ruhun semaya yükselişi anlamına gelmektedir. Şeb-i Arus törenleri ve etkinlikleri Konya Mevlana Kültür Merkezinde yapılmaktadır.

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