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Dünya Yabancı şirketler Rusya'yı terk ediyor! Fransız otomotiv devin kaybı milyon dolar...
Dünya

Yabancı şirketler Rusya'yı terk ediyor! Fransız otomotiv devin kaybı milyon dolar...

Yabancı şirketler Rusya'yı yüzde 70 iskontoyla terk ediyor!

Yeniakit Publisher
2022-10-15 21:03:00 - 2022-10-15 21:13:27
Yabancı şirketler Rusya'yı terk ediyor! Fransız otomotiv devin kaybı milyon dolar...

Rusya’da yabancı şirketler Ukrayna operasyonunun başlamasının ardından ülke pazarını terk etmeye devam ediyor.

Stratejik Araştırmalar Merkezinin verilerine göre, operasyon sonrası Rusya’dan ayrılan yabancı şirketlerin kaybı 240 milyar doları buldu.

Yabancı şirketlerin yerel şirketlere satışlarında indirim oranlarının yüzde 70’e kadar çıktığı belirtiliyor.

Diğer yandan, Rusya kamu bütçesinin yalnızca yabancıların “Sahalin-1” projesinden ayrılması nedeniyle yılda 50 milyar ruble kayba uğradığına dikkat çekiliyor.

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Japon otomotiv devi Nissan’ın St.Petersburg’daki fabrikasını ve ülkedeki diğer varlıklarını, Rusya Federasyonu Devlet Bilim Merkezi FSUE "NAMI"ye satacağını duyurmuştu.

Nissan önümüzdeki altı yıl boyunca şirketten kendi payını satın alma opsiyonuna sahip olacak.

Fransız otomotiv devi Renault da Rusya’daki varlıklarını aynı opsiyonla devlete devretmişti.

Nissan’ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, şirketin Rusya pazarından çıkması nedeniyle tek seferlik kaybının yaklaşık 690 milyon dolar olduğu kaydedildi.

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