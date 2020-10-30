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Gündem Yabancı plakalı araçlarla ilgili Bakan Ruhsar Pekcan'dan önemli açıklama
Gündem

Yabancı plakalı araçlarla ilgili Bakan Ruhsar Pekcan'dan önemli açıklama

Yurtdışında yaşayan gurbetçi vatandaşların koronavirüs pandemisi nedeniyle yabancı plakalı araçlarını yurt dışına çıkaramamalarıyla ilgili Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan önemli açıklama geldi. Pekcan "Kişisel kullanıma mahsus araçların izin süresi, gümrük idaresine başvuruya gerek olmaksızın yıl sonuna kadar uzatıldı" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-30 12:24:00 -
Yabancı plakalı araçlarla ilgili Bakan Ruhsar Pekcan'dan önemli açıklama

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın pandemi nedeniyle yabancı plakalı araçlarını yurt dışına çıkaramamalarından kaynaklı mağduriyetlerin önüne geçmek için kişisel kullanıma mahsus araçların izin süresi, gümrük idaresine başvuruya gerek olmaksızın yıl sonuna kadar uzatıldı" açıklamasında bulundu.

Pekcan, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, kişisel kullanıma mahsus söz konusu araçların izin süresinin, gümrük idaresine başvuruya gerek olmaksızın yıl sonuna kadar uzatıldığını kaydetti.

Süresi biten taşıtlar

Bakan Pekcan, yıl sonu itibarıyla süresi biten taşıtlar için 31 Aralık 2020 tarihinden önce yapılacak bireysel başvuruların, gümrük müdürlüklerince değerlendirilerek uygun görülmesi halinde süre uzatımı yapılacağını belirtti.

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