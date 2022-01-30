Yabancı öğrencilere ihracat eğitimi

Genç Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (Genç MÜSİAD) Bursa Şubesi’nin düzenlediği projeye dahil olan öğrenciler, Türkiye’nin dış ticaretinin artırmak için çaba sarf ediyor.

26 ülkeden katılım

Genç MÜSİAD Bursa Şubesi Başkan Yardımcısı ve Genç Ticaret Köprüsü Komisyon Başkanı Ahmet Tahir Deker, şunları belirtti: “Bu yılki eğitimlerimize 26 farklı ülkeden 41 uluslararası öğrenci katılıyor. Proje kapsamında alanında uzman kişiler eğitim verdikten sonra eğitim süreci tamamlanıyor ve ödüllü ülke sunum yarışması düzenliyoruz. Bu yarışmada da eğitime katılan uluslararası öğrenciler kendi ülkeleriyle ilgili fizibilite çalışması yapıyor. Sunumda ‘Benim ülkemden bu ürün alınır, benim ülkeme bu ürün satılır, en çok bu ürün talep ediliyor’ gibi net, somut veriler yer alıyor. Yeni yatırım yapmak isteyen, o ülkelerde var olup yatırımını yönlendirmek isteyen birçok firmaya yol haritası olabilecek bilgi paylaşımı oluyor.” ‘Genç Ticaret Köprüsü’ne katılan Suriyeli Rudaına Kadı, “İhracat, ticaret ve e-ticaret konularında eğitimler alıyoruz” dedi. Somalili İsmail İbrahim de eğitimlerin çok iyi geçtiğini ifade etti. İbrahim, “Başarıyla devam eden ‘Genç Ticaret Köprüsü’ projesi çok faydalı. İyi ki bu projeye katıldım. Projenin yararlı olacağına inanıyorum” diye konuştu.