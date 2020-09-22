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Ekonomi Yabancı ekonomistler Merkez Bankası'ndan değişiklik beklemiyor
Ekonomi

Yabancı ekonomistler Merkez Bankası'ndan değişiklik beklemiyor

Societe Generale Gelişmekte Olan Piyasalar Strateji Direktörü Phoenix Kalen: -"TCMB, politika faizini uzun bir süre yüzde 8,25'te sabit bırakacak" -Medley Global Advisors Direktörü Nigel Rendell: - "TCMB'nin faizlerde değişikliğe gitmeyecek"

Yeniakit Publisher
2020-09-22 10:59:50 -
Yabancı ekonomistler Merkez Bankası'ndan değişiklik beklemiyor

İSTANBUL (AA) - BURHAN SANSARLIOĞLU - Yabancı ekononomistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bu hafta gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu Toplantısında faizlerde değişikliğe gitmesini beklemiyor.

Merkez Bankası'nın uzun bir süre faizlerde değişikliğe gitmeyeceğini belirten analistler, ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinde artış olabileceğini söyledi.

Konuya ilişkin olarak AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Societe Generale Gelişmekte Olan Piyasalar Strateji Direktörü Phoenix Kalen, TCMB'nin politika faizini uzun bir süre yüzde 8,25'te sabit bırakacağı öngörüsünde bulundu.

TCMB'nin belirli aralıklarla parasal koşullarda sıkılaşmaya gidebileceğini belirten Kalen, bunun ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin yükselmesiyle sonuçlanabileceğini ifade etti

Medley Global Advisors Direktörü Nigel Rendell, TCMB'nin faizlerde değişikliğe gitmeyeceğini belirterek, politika faizi değiştirilmeyerek yüzde 8,25'te sabit bırakacağı öngörüsünde bulundu.


-"Toplantıda bir faiz artışı olası gözükmüyor"


Capital Economics Gelişmekte Olan Piyasalar Kıdemli Ekonomisti Jason Tuvey ise bu toplantıda bir faiz artışının olası gözükmediğini söyledi.

Bankanın parasal sıkılaşmaya yönelik adımlar attığını anımsatan Tuvey, bu adımlarla ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin yükseldiğini dile getirdi.

AA Finans'ın TCMB'nin gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu politika faizinin sabit bırakılacağını tahmin etti.

20 Ağustos'taki son Para Politikası Kurulu toplantısında, politika faizi değiştirilmeyerek yüzde 8,25'te sabit bırakılmıştı.



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