  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bisikletler nerede Ekrem?

Teker teker paketleniyorlar! 5 binden fazla kişi çembere alındı

Herkes şokta! İsrail’e savaşmaya gitmişti! O dizinin yapımcısı Gazze'de hayatını kaybetti

BAE'den gündemi altüst edecek İsrail kararı! 'Bu kadarını da yapmazlar' deniyordu ama yaptılar

Gitti çarkçı geldi çarkçı

Netanyahu’dan bir fırça da CNN’e CNN spikeri Netanyahu’yu sinirlendirdi

Yerel seçim yaklaşıyor! MHP'den flaş açıklama

AK Parti’den flaş hazırlık! Bunu hiç kimse beklemiyordu! O iddia gündemi sarstı

1+1, 2+1, 3+1... Sadece 269 bin TL’ye ev satıyorlar! Hemen başvuru yapın! İnsanlar kapılarında kuyruk oldu

Gazze’de bir Müslüman ölüyor dünyanın her köşesinde yeni bir Müslüman doğuyor İslamı seçenler çığ gibi büyüyor
Gündem Yabancı devletler sıraya girecek! Türk sanayi savunma devinden gövde gösterisi
Gündem

Yabancı devletler sıraya girecek! Türk sanayi savunma devinden gövde gösterisi

Yeniakit Publisher
2023-11-13 14:17:00 -
Yabancı devletler sıraya girecek! Türk sanayi savunma devinden gövde gösterisi

Roketsan’dan Körfez’e Dubai Airshow çıkarması Roketsan, 13-17 Kasım tarihleri arasında Birleşik Arap Emirlikleri’nde düzenlenen Dubai Airshow 2023’e katılıyor. Dubai Airshow ile Körfez pazarındaki iş birliklerini artırmayı hedefleyen Roketsan, Airshow'a güçlü bir katılım sağlıyor.

“Yarın için Yükseliyoruz” sloganı ile 35’inci yaşında önemli başarılara imza atmaya devam eden Roketsan, 13-17 Kasım tarihleri arasında Birleşik Arap Emirlikleri’nde düzenlenen Dubai Airshow 2023’e katılıyor. Fuara deneyimli kadrosu ile katılım sağlayarak birçok son teknoloji ürününü sergileyen Roketsan’ın dünyanın en önemli pazarlarından biri olan Körfez’deki iş birliklerini artırma hedefi bulunuyor.

Körfez bölgesinin en önemli savunma sanayi buluşmalarından biri olarak dünyadan birçok sektör oyuncusunun katılım sağladığı Dubai Airshow’da, Roketsan da birçok ürünü ile boy gösteriyor. Roketsan, bu fuarda; SİHA’larla birlikte adını dünyaya duyuran Mini Akıllı Mühimmatlar MAM-C, MAM-L ve MAM-T’yi, CİRİT Lazer Güdümlü Füze’yi, Seyir Füzesi ÇAKIR’ı, SUNGUR Hava Savunma Füze Sistemi’ni, Stand-Off Mühimmatı SOM’u ve Mikro Uydu Fırlatma Sistemi’ni (MUFS) sergiliyor.

Her biri son teknoloji özelliklere sahip bu ürünleri ile fuarın en önemli katılımcılarından biri olduklarının altını çizen Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, “Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında gelişen ilişkiler ile birlikte savunma ve havacılık sanayisi alanında da iş birlikleri olumlu şekilde ilerliyor. Roketsan için son derece önemli bir pazar olan Birleşik Arap Emirlikleri ve diğer Körfez ülkeleri ile yeni adımlar atmak üzere Dubai Airshow’a güçlü bir katılım sağlıyoruz. Giderek büyüyen olumlu ticari ilişkilerimizin savunma ve havacılık sanayisinde de meyvelerini en iyi şekilde toplamayı hedefliyoruz. Dubai Airshow’a yapacağımız görüşmeler ile somut adımlar atarak ülkemizin ekonomisine katkı sağlamaya ve bayrağımızı her coğrafyada dalgalandırmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Türk savunma sanayisinin göz bebekleri! Müthiş gelişme: Derin darbe vuracak...
Türk savunma sanayisinin göz bebekleri! Müthiş gelişme: Derin darbe vuracak...

Teknoloji

Türk savunma sanayisinin göz bebekleri! Müthiş gelişme: Derin darbe vuracak...

ASELSAN ilk yeni nesil İHA ve İDA’lara elektronik harp sistemi teslimatı başladı! Türk savunma sanayii güçleniyor
ASELSAN ilk yeni nesil İHA ve İDA’lara elektronik harp sistemi teslimatı başladı! Türk savunma sanayii güçleniyor

Teknoloji

ASELSAN ilk yeni nesil İHA ve İDA’lara elektronik harp sistemi teslimatı başladı! Türk savunma sanayii güçleniyor

Türkiye'ye duyuruldu! ASELSAN Türk Savunma Sanayii şirketini satın aldı
Türkiye'ye duyuruldu! ASELSAN Türk Savunma Sanayii şirketini satın aldı

Teknoloji

Türkiye'ye duyuruldu! ASELSAN Türk Savunma Sanayii şirketini satın aldı

Çankırı'da savunma sanayii gelişmesi! Müdür 'Bu harika bir haber' diyerek duyurdular!
Çankırı'da savunma sanayii gelişmesi! Müdür 'Bu harika bir haber' diyerek duyurdular!

Teknoloji

Çankırı'da savunma sanayii gelişmesi! Müdür 'Bu harika bir haber' diyerek duyurdular!

Bakın ne yaptılar! Türk savunma sanayisinden tarihi hamle: Daha önce böylesi görülmedi...
Bakın ne yaptılar! Türk savunma sanayisinden tarihi hamle: Daha önce böylesi görülmedi...

Teknoloji

Bakın ne yaptılar! Türk savunma sanayisinden tarihi hamle: Daha önce böylesi görülmedi...

Türkiye'nin milli ve özgün SİHA ve mühimmatı ön planda, sipariş yağıyor! Savunma Sanayii İhracatı
Türkiye'nin milli ve özgün SİHA ve mühimmatı ön planda, sipariş yağıyor! Savunma Sanayii İhracatı

Ekonomi

Türkiye'nin milli ve özgün SİHA ve mühimmatı ön planda, sipariş yağıyor! Savunma Sanayii İhracatı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23