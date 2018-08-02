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Yabancı basın ABD'nin skandal yaptırım kararını böyle duyurdu: 3. Dünya Savaşı

Rahip Brunson krizinin ardından Süleyman Soylu ve Abdülhamit Gül'e skandal yaptırım kararı alan ABD'nin bu kararı ve iyice gerilen Türkiye-ABD ilişkileri dünya basınında geniş yer buldu. İngiliz gazetesi Daily Express bu olayı '3. Dünya Savaşı' olarak yorumladı.

02 Ağustos 2018 Perşembe 10:37
Yabancı basın ABD'nin skandal yaptırım kararını böyle duyurdu: 3. Dünya Savaşı

ABD’nin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e ABD tarafından yaptırım uygulama kararı uluslararası basında geniş yer buldu.


WASHINGTON POST

ABD’nin saygın gazetelerinden Washington Post gelişmeye geniş yer ayırdı. Haberi ajanslardan ve kendi muhabir ve kaynaklarından derleyen Washington Post, “ABD, tutuklu rahip için yaptırım kararı aldı” başlığını kullanırken Trump’ın Brunson’ı sık sık savunduğu ve Ankara’nın tutumu hatırlatıldı.

NEW YORK TIMES

New York Times, ABD ve Türkiye’den tepkilere geniş yer ayırdığı haberde, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün tweetlerine ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ABD’ye tepkisine yer verdi.

FOX NEWS

ABD Başkanı Trump’a yakın duruşuyla bilinen TV kanalı Fox News, “Trump yönetimi ABD’li rahip için Türk yetkililere yaptırım kararı aldı” başlığını kullandı. Trump’ın yardımcısı Mike Pence’in geçen hafta ev hapsine gönderilmesinin ardından, “Yeterli değil” dediğini hatırlattı.

DAILY EXPRESS

Yaklaşık 500.000 tirajı olan İngiliz tabloid gazetesi Daily Express, iki ülke arasında yaşanan gerilimi tırmandıracak bir başlık attı. Gazete, “Üçüncü Dünya Savaşı: Türkiye ABD’yi tehdit ediyor ve Trump’ın yaptırımlarını ‘Düşmanca’ olarak tanımlıyor” başlığını attı. Gazete daha önce de Kuzey Kore ile ABD arasındaki gerilimde benzer bir başlık atmış fakat iki ülke bu olaydan kısa bir süre sonra ilişkilerini normalleştirmişti.

SÜDDEUTSCHE ZEİTUNG & DİE WELT

Alman gazetesi Süddeutsche Zeitung yaşanan gelişmeyi, “ABD ile Türkiye arasındaki gerilim tırmanıyor” başlığıyla paylaştı. Almanya’nın sol tandanslı gazetelerinden Die Welt de gelişmeye geniş yer ayırdı


LE FİGARO

Fransa’nın çok okunan gazetelerinden Le Figaro, “Türkiye’de tutuklu bulunan ABD’li rahip için Washington iki Türk bakana yaptırım kararı aldı” başlığını attı.

LE POİNT

Fransız Le Point, “Türkiye yaptırımların ardından ABD’yi tehdit etti” başlığını atarken yaşanan gelişmeye geniş yer ayırdı.

HAARETZ

İsrail’in çok okunan gazetelerinden Haaretz gelişmeyi, “ABD, Türk bakanlara, tutuklu ABD’li rahip için yaptırım uygulama kararı aldı” başlığıyla duyurdu.

 

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2018 Perşembe 10:37
  1. Ankara
  2. Süleyman Soylu
  3. Abdulhamit Gül
  4. Washington Post
  5. New York Times
  6. ABD
  7. Mevlüt Çavuşoğlu
  8. Fox News
  9. Daily Express
  10. Süddeutsche Zeitung
  11. Le Figaro
  12. Haaretz

YORUM YAZ

  • hasanhasan1 sa önce
    Bu iş aklıma firavun.un hz.Musa A.s.üzerine nil nehrine doğru gidişini hatırlattı. Tabii kolay değil şer odaklarına boyun eğmemek er gişi karı rabbim her zaman doğrunun yanındadır..imtihandayız.neticeyi çalışıp kazanmak için uğraşmalıyız.inşallah sabır.dürüstlük.metanet.ve azim.yılmadan devam.
  • Ahmet Ahmet 1 sa önce
    Korkacak bir şey yok Trump işini bilir.
  • İsfendiyarHalil EralpİsfendiyarHalil Eralp1 sa önce
    En büyük devlet dostunu düşmanını bilmektir ; ABD dost değildir , hiç bir zaman olmayacak ; ABD İsrail kölesidir, uşağıdır ; İsrail de hiç bir zaman dost olmayacak ; Bunu anlamadan Türkiye hayıredemez . . . benden söylemesi . . . 50 seneden fazla konuyu araştıran biri . . .
  • AlperAlper1 sa önce
    Bu noktadan sonra ,rahibin serbest bırakılması çok zor,baskıyla yargı kararları değişirse,Alman gazatecide olduğu gibi ,işin sonu gelmez.ABD gibi bir ülkenin bunu düşünmemiş olması imkansız ama arka planda başka şeyler var gibi.Bir kere asıl karar verici ve yakınlarına yaptırım uygunlanmaması düşündürücü değilmi?
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 44 dk önce
    Birkere O Rahip Değil, Casus. Ayrıca, Hiç Birşey Yapamazlar. Hiç Şüphesiz.
  • DUNIYODUNIYO42 dk önce
    EY AMERIKALI KATILLER ÖLÜM ALLAHIN EMRI SENDEN KORKAN SENIN GIBI HAIN OLSUN SIYONISTLERIN ESIRI OLAN AMERIKA ARTIK SENIN BU DÜNYADA YERIN YOK3 DÜNYA SAVASI GELSIN GALIP GELECEK OLAN YÜCE ALLAHTIR SIYONISTERIN ARTIK CCCCC GELIYOR.
  • akasya akasya 37 dk önce
    kim abd kafasına göre istediğine yaptırım uyguluyor, yok şunu yaparım yok bunu yaparım kim bu abd ya...
  • Celil YAĞMUROĞLUCelil YAĞMUROĞLU1 sa önce
    Bu çakal İngiliz ne dese doğru Çünkü bütün bu olayların içindeler ( Siyonistlerde var başın belası)zaten kendileri talimat veriyor Amerikan maşaları ve haydutları,Arzul meudun gerçekleşmesine geç kalmışlar amaç bu zaten başka bir şey değil. Avucularını yalarlar.kahpeler...
  • melekmelek1 sa önce
    Biz savaş istemiyoruz arkadaş. Dış politikada külhan beyi tavrınızdan vazgeçin...
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