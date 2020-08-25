Yabancı araştırmacılar ortaya koydu: 21'inci yüzyılda İslam'ın muhteşem yükselişi

Data is Beautiful isimli yabancı bir Youtube kanalında 1946 ile 2019 yıllarındaki dinlere mensup nüfus karşılaştırıldı.

İslam dinine inanların hızla arttığı görülen grafiğin bulunduğu videoda diğer dinlerin ise ivmelerinin yavaşladığı görülüyor.

Araştırma yapıldı

Diğer yandan Araştırmacı Ronald Engelhart, ABD dergisi "Foreign Affairs" tarafından yayınlanan raporunda İslam dini haricindeki diğer dinlere mensup insanların dinden uzaklaşarak daha az dindar olduğu belirtildi.

2007 ile 2019 arasında büyük değişim olduğunu belirten araştırmacı, İslam ülkeleri dışındaki ülkelerin büyük bir çoğunluğunun daha az dine bağlı kaldığını açıkladı.

Ekonomik gelirleri artan diğer din mensuplarının dinden uzaklaştığını belirten araştırmacı yazar, sayıları gittikçe artan ''Birçok kimsenin psikolojik destek bulmak ve hayatlarının anlamını anlamak için artık dinleri gerekli bir kaynak bulmadıklarını'' belirtti.

İslam, diğer dinlerin aksine yükselişte

Bu verilere göre, sadece İslam'ın yükselişte olduğu belirlendi. 18 Müslüman ülkede yapılan araştırmalarda, bu ülkelerdeki insanların dinlerine ve geleneklerine bağlı kaldığı gözlemlendi.

Ekonomik kalkınmanın diğer dinlerin aksine Müslümanları dinlerinden uzaklaştırmadığı belirtildi.

2017'de yapılan başka bir araştırmaya göre İslam dini, dünyanın en hızlı büyüyen dini olduğu ortaya çıkmıştı.