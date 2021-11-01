Yaban mersinli kek tarifi, nasıl yapılır?

Az şekerli, çok hafif ve içi yumuşacık olan yaban mersinli kek tarifini çok seveceksiniz.

Malzemeler

1 su bardağı süt

Yarım su bardağı sıvı yağ

3 yumurta

1 su bardağı şeker

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

1 su bardağı ceviz

Yarım su bardağı yaban mersini

2. 5 su bardağı un

Yapılışı

Yaban mersini ve ceviz hariç tüm malzemeleri iyice çırpın. Daha sonra yaban mersini ve cevizi karışıma dökün ve bir kaşıkla yavaşça karıştırın yağlanmış kalıba dökün ve 40 dakika pişirin. Afiyet olsun.