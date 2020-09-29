Yaban mersininin bilinmeyen faydaları
Yaban mersininin sağlığı nasıl etkilediğini biliyor musunuz? Vitamin ve mineral deposu olan yaban mersini, özellikle idrar yolu enfeksiyonu başta olmak üzere birçok hastalığa şifa oluyor. Peki yaban mersini nelere iyi geliyor? İşte yaban mersininin şaşırtan faydaları...
Farklı yörelerde ayıüzümü, keçiyemişi, cranberry ve airelle olarak da adlandırılan yaban mersini, vitamin ve mineral bakımından oldukça zengin olmasıyla birlikte sağlığa inanılmaz faydalar sağlıyor. Ülkemizde en sık Karadeniz bölgesinde yetişen yaban mersini, özellikle idrar yolu enfeksiyonuna birebir geliyor. Yüzyıllardır alternatif tıpta doğal ilaç olarak kullanılmasının yanı sıra, içerdiği yüksek antioksidan ile birlikte bağışıklığı güçlendiriyor, vücudu birçok hastalığa karşı koruyor. İşte yaban mersininin bilinmeyen faydaları...
- Antioksidan bakımından zengin olmasıyla birlikte hücrelerin mutasyona uğramasını engeller. Böylece kanser hastalıklarının yaşanma riskini en aza indirir.
- Antienflamatuar etkisiyle birlikte metabolizmanın işlevselliğini arttırır. Sindirimi kolaylaştırır.
- Sinir hücrelerini yeniler. Beyin gelişimini destekler, hafızayı güçlendirir. Konsantreyi arttırır.
- Göz sağlığını korur, göz hastalıklarını engeller.
- Kan basıncını dengeler, tansiyon hastalıklarının önüne geçer.
- Kandaki enfeksiyonları azaltır.
- Bağırsak florasını korur, kabızlık ve ishal gibi rahatsızlıkları engeller.
- İdrar enfeksiyonlarına karşı doğal ve etkili bir çözümdür.
- Obezite gibi hastalıkların ilerlemesini önler.
- Ağız ve diş sağlığına faydalıdır. Ayrıca tükürük bezlerinin işlevselliğini arttırır.