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Medya Yaaaa! Gördün mü Zelenski efendi! Ne oldu, rengin soldu
Medya

Yaaaa! Gördün mü Zelenski efendi! Ne oldu, rengin soldu

Ahmet Hakan, "Artık eskisi kadar prim yapmıyor" dediği Ukrayna'nın komedyen kökenli Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin "acıklı hikayesini" kaleme aldı. Hakan, "Yakında, hem de çok yakında... Herkes kendini kurtarırsa... Ve olan da buna olursa hiç şaşırmayacağım" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-06-18 10:53:00 -
Yaaaa! Gördün mü Zelenski efendi! Ne oldu, rengin soldu

Ahmet Hakan, "Artık eskisi kadar prim yapmıyor" dediği Ukrayna'nın komedyen kökenli Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin "acıklı hikayesini" kaleme aldı. Hakan, "Yakında, hem de çok yakında... Herkes kendini kurtarırsa... Ve olan da buna olursa hiç şaşırmayacağım" ifadelerini kullandığı Hürriyet'teki yazısında şunları kaydetti:

"- Eskisi kadar prim yapmıyor.

- Biden bile görünce yüzünü ekşitiyor.

- Haki tişörtüne destan yazan kalmadı.

- Batı medyası eskisi gibi yüz vermiyor.

*

Yakında, hem de çok yakında...

Herkes kendini kurtarırsa...

Ve olan da buna olursa hiç şaşırmayacağım."

 

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