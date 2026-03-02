  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Hizbullah İsrail’e füze saldırısını üstlendi: "Hamaney’in intikamı için yapıldı" Terör devleti Lübnan'a saldırı başlattı 2 Mart 1972: Adnan Ötüken'in vefatı (Türk Kütüphaneciliğinin Öncülerinden) Terör saldırıları devam ediyor! Tahran'da çok sayıda kişi hayatını kaybetti Bağdat karıştı! Güvenlik güçlerine ateş açtı ABD Başkanı Trump'tan İran mesajı! Geri adım atmayacak ABD'li siyasetçiden Türkiye uyarısı: Herkes uyansın, Türkiye bir NATO üyesidir! Bakan Tekin'den çok konuşulacak cevap! Mezar başında rakı içenler rahatsız oldu Netanyahu'nun uçağı güvenlik gerekçesiyle Almanya'da bekletiliyor ABD'nin yancısı resmen açıkladı! İngiliz üslerini kullanma izni verdi
Siyaset 'Ya seve seve ya da s... s....' demişti Küfürbaz Tanju hakkında yeni gelişme
Siyaset

'Ya seve seve ya da s... s....' demişti Küfürbaz Tanju hakkında yeni gelişme

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
'Ya seve seve ya da s... s....' demişti Küfürbaz Tanju hakkında yeni gelişme

Bolu Belediyesi'ne yönelik gerçekleştirilen irtikap soruşturması kapsamında zincir market temsilcilerine “Arkadaşlar biz bu bedeli alacağız. Ya seve seve vereceksiniz ya da s** s** vereceksiniz” diyen Belediye Başakanı Tanju Özcan dahil gözaltına alınan 13 kişi sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, kamu görevlisinin görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanarak kendisine ya da başkasına haksız menfaat sağlamaya zorlaması olarak tanımlanan irtikap suçu kapsamında operasyon başlatıldı.

İHA'daki habere göre Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 28 Şubat sabahında 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Savcılık talimatıyla gerçekleştirilen operasyonda Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın da aralarında bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alına isimler arasında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can, Mali İşler Müdürü Naim Ayhan, Bolsev Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sarıyıldız, Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Ekrem Serin, Belediye Meclis Üyesi Buse Özkan, Belediye Meclis Üyesi Cahit Görüş, İmar Müdürü Sinan Pekcan, İmar çalışanı Yasin Bargaç, İtfaiye Müdürü (eski İnsan Kaynakları Müdürü) Mehmet Ağan, Zabıta eski müdürü Hakan Yılmaz, Yazı İşleri eski müdürü Tahsin Arslan, eski Belediye Meclis Üyesi ve eski Bolu Bel A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Temel yer aldı.

Bolu İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde 2 gün süren ifade işlemleri tamamlandı. 13 kişi sabahın erken saatlerinde yapılan sağlık kontrollerinin ardından Bolu Adliyesi’ne sevk edildi.

Polis ekipleri tarafından adliye çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Jandarma araçlarıyla getirilen 13 kişi, savcılıktaki ifadelerinin ardından bugün mahkemeye sevk edilmesi bekleniyor.

Tanju Özcan’ın da aralarında bulunduğu 13 şüphelinin, zincir marketleri Belediye şirketi Bolu Bel Sanayi ile yüksek fiyatlar karşılığında reklam anlaşması yapmaya zorladığı tespit edilmişti. Belediye Başkanı Özcan’ın, zincir market temsilcileri ile yaptığı görüşmelerde, “Arkadaşlar biz bu bedeli alacağız. Ya seve seve vereceksiniz ya da s** s** vereceksiniz” dediği belirlenmişti.

CHP’li belediyede yolsuzluk lağımı patladı: Tanju Özcan dahil 13 kişi daha kelepçelendi
CHP’li belediyede yolsuzluk lağımı patladı: Tanju Özcan dahil 13 kişi daha kelepçelendi

Gündem

CHP’li belediyede yolsuzluk lağımı patladı: Tanju Özcan dahil 13 kişi daha kelepçelendi

Tanju Özcan da İmamoğlu’na özenmiş! CHP’nin pis kokusu yayılıyor
Tanju Özcan da İmamoğlu’na özenmiş! CHP’nin pis kokusu yayılıyor

Gündem

Tanju Özcan da İmamoğlu’na özenmiş! CHP’nin pis kokusu yayılıyor

Dün ‘600 civarı’ bugün ‘1000’lerce’ öğrenci! Şovmen Tanju fena enselendi
Dün ‘600 civarı’ bugün ‘1000’lerce’ öğrenci! Şovmen Tanju fena enselendi

Gündem

Dün ‘600 civarı’ bugün ‘1000’lerce’ öğrenci! Şovmen Tanju fena enselendi

Gözaltına alınan Tanju’nun sözleri ortaya çıktı! ‘Bu bedeli ya seve seve vereceksiniz, ya da ...... vereceksiniz’
Gözaltına alınan Tanju’nun sözleri ortaya çıktı! ‘Bu bedeli ya seve seve vereceksiniz, ya da ...... vereceksiniz’

Siyaset

Gözaltına alınan Tanju’nun sözleri ortaya çıktı! ‘Bu bedeli ya seve seve vereceksiniz, ya da ...... vereceksiniz’

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

ata

ağzı bozuklar

Al kol

Tanju'nun kafası kıyak olmalı, o sözleri sarf ettiği zaman. Kafayı çek, çek... Ne zamana kadar.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23