Buz tırmanışında ayı paniği! Sporcuların yanından koşarak geçti

Erzurum Uzundere'de düzenlenen buz tırmanışı etkinliğinde sporcular, beklenmedik bir anda ayıyla karşı karşıya geldi. Ayı, tırmanışçıların çok yakınından koşarak geçti.

Erzurum’un Uzundere ilçesine bağlı Kirazlı Mahallesi’nde gerçekleştirilen buz tırmanışı etkinliği sırasında sporcular panik yaşadı.

Saldırı ihtimali paniğe yol açtı

Tortum Uzundere Yerel Eylem Grubu ve Alpin Outdoor (TUYEG) organizasyonunda gerçekleştirilen etkinlikte, kış uykusuna yatmadığı değerlendirilen bir ayı tırmanışçıların çok yakınından koşarak geçti.

 

Saldırı ihtimaline karşı büyük panik yaşayan sporcular, soğukkanlı davranarak hızla bölgeden uzaklaştı ve güvenli bir noktaya geçti. Buzlu ve karlı zeminde koşarak uzaklaşan ayı ise tırmanışçıların cep telefonu kameraları tarafından görüntülendi.

 

Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, bölgede yaban hayatına karşı dikkatli olunması gerektiği bir kez daha ortaya çıktı. Yetkililer, doğa sporları yapan vatandaşların özellikle kış şartlarında yiyecek arayışı süren yabani hayvanlarla karşılaşma riskine karşı tedbirli olmaları gerektiğini belirtiyor.

