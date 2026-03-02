İran’dan dünyayı sağır eden çağrı: "Siyonist katillerden hesap sorun!"

Haçlı-Siyonist ittifakı hukuku ayaklar altına aldı

Bakan Erakçi, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Güvenlik Konseyi üyelerine hitaben yazdığı mektupta, emperyalist güçlerin sadece bir lidere değil, tüm uluslararası hukuka savaş açtığını vurguladı. Eylemin, 1973 tarihli "Uluslararası Koruma Altındaki Kişilere Karşı Suçların Önlenmesi Sözleşmesi"ni yerle bir ettiğini belirten Erakçi, Batı’nın "hukuk" maskesinin bu saldırıyla tamamen düştüğünü ifade etti.

"Bireysel cezai sorumluluk" vurgusu: Katiller hesap verecek!

Mektubunda, saldırının planlayıcısından uygulayıcısına kadar her bir ismin suçlu olduğunu hatırlatan Erakçi, şu tarihi ifadeleri kullandı:

"Bu suç teşkil eden fiilin emredilmesi, onaylanması ve işlenmesine katılan başta ABD Başkanı ve İsrail Başbakanı olmak üzere tüm şahıslar, bireysel cezai sorumluluk altındadır. Bu alçaklık, ilgili devletlerin uluslararası suç hanesine yazılmıştır."

Meşru müdafaa hakkı saklı: "Kısasta hayat vardır!"

İran kanadı, BM Şartı’nın 51. maddesini hatırlatarak sabrın sonuna gelindiği mesajını verdi. Meşru müdafaa hakkının sonuna kadar saklı tutulduğunu vurgulayan Erakçi, dünya kamuoyunun bu zulme sessiz kalmaması gerektiğini belirtti. BM'yi somut ve etkili adımlar atmaya çağıran İran, siyonist katillerin elini kolunu sallayarak gezmesine izin verilmeyeceğini tüm dünyaya ilan etti.