Savaş sonrası beklenen açıklama! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Tedbirleri aldık
Ekonomi

Savaş sonrası beklenen açıklama! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Tedbirleri aldık

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Savaş sonrası beklenen açıklama! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Tedbirleri aldık

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Orta Doğu’da yaşanan savaşın ekonomiye etkilerine ilişkin, "Bölgemizde yaşanan jeopolitik gelişmelerden kaynaklanacak geçici etkilere karşı kurumlarımız ön alıcı tedbirler almış durumda" açıklaması yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonominin dışsal şoklara karşı dirençli olduğunu belirterek, jeopolitik gelişmelerin olası geçici etkilerine karşı kurumların ön alıcı tedbirler aldığını ve sürecin yakından takip edildiğini belirtti.

Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından Orta Doğu’da yaşanan savaşın ekonomiye etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yılmaz’ın paylaşımı şöyle:

“Makroekonomik temellerimiz sağlam.

Ekonomimiz bundan önce de yaşanan bir çok dışsal etkiye karşı dirençli yapısını ispat etti.

Bölgemizde yaşanan jeopolitik gelişmelerden kaynaklanacak geçici etkilere karşı kurumlarımız ön alıcı tedbirler almış durumda.

Gelişmeler yakından takip edilmeye devam edilecektir.”

