Sahurda bunları tüketen Ramazan'ı zayıflayarak bitiriyor! Diyetisyenden zayıflatan tarifler...

Sahurda asla yenilmemesi gereken şeyler neler? Zayıflamak isteyenler için sahurda asla yenilmemesi gerekenler de var. Bunlardan biri pide. Pide, iftar sırasında kontrollü olarak yenilebilir. Ancak sahurda asla yenilmemelidir. Pide, beyaz undan yapılması nedeniyle kan şekeri dengesini bozar ve bu durum daha fazla yemek yeme ve ağırlık artışı ile sonuçlanır. Bir diğer kilo aldıran grup şekerleme, reçel, marmelat, baldır.