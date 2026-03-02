  • İSTANBUL
Ramazan
Sahurda bunları tüketen Ramazan'ı zayıflayarak bitiriyor! Diyetisyenden zayıflatan tarifler...
Selma Savcı

Sahurda bunları tüketen Ramazan'ı zayıflayarak bitiriyor! Diyetisyenden zayıflatan tarifler...

Uzman isimden sahurda tüketilmesi gereken besinler konusunda net bilgiler geldi.

Ramazan'da kilo verenler olduğu gibi kilo alan da birçok insan var. Peki, Ramazan'da kiloyu etkileyen sahur menüsü mü iftar menüsü mü? Merve Kantarcı Çulha'ya açıklamalarda bulunan Diyetisyen Sevde Kahraman, sahur sofralarının "olmazsa olmaz" denilen o popüler lezzeti için "Asla tüketmeyin" uyarısında bulundu. İşte sahurda tok tutan, iftarda ödem attıran tarifler ve zayıflatan hoşafın sırrı...

On bir ayın sultanı Ramazan geldi ancak pek çok kişinin ortak korkusu; değişen beslenme düzeniyle birlikte alınan kilolar. Peki, sahurda ne yersek gün boyu acıkmayız? Hangi içecekler zayıflatır? Ramazan'da kilo vermenin sırrı ne?

Akşam'a konuşan Diyetisyen Sevde Kahraman, yaptığı açıklamalarda, sahurun zayıflayan altın kurallarını sıraladı. Kahraman'a göre; sahurda tüketilen bir adet haşlanmış yumurta ve bir kâse tarçınlı yoğurt, kilo kontrolünün anahtarıyken; sofraların vazgeçilmezi pide, sahurda en büyük düşmanımız haline gelebiliyor.

Sahurda tüketilen beyaz unlu gıdaların ve şekerli kompostoların kilo alımını tetiklediğini belirten Kahraman, "Zayıflamak istiyorsanız sahurda yumurta, yoğurt ve bol sebzeye yer açın" dedi. İşte bağışıklığı güçlendiren zencefilli ödem çayından, tatlı krizlerini bitiren elma-tarçın kompostosuna kadar Ramazan'da zayıflatan yaşam rehberi...

· Yumurta: Ramazan ayını kilo almadan hatta zayıflayarak tamamlamak istiyorsanız sahurda mutlaka yumurtaya yer verin. Mümkünse haşlanmış yumurta olsun. Yumurta içeriğindeki protein ve yağ ile uzun süre tok kalmanızı sağlayacak ve günü daha enerjik tamamlamanıza destek olacaktır.

· Yoğurt: Ramazan'da kilo kontrolü sağlamak istiyorsanız sahurda yoğurt yiyebilir ya da sade kefir içebilirsiniz. Yoğurda veya kefire bir çay kaşığı tarçın eklerseniz kan şekerinizi dengelemenize yardımcı olacaktır. Ramazan'da ağırlık artışını en fazla tetikleyen iftar sonrası atıştırmalık ve tatlı tüketiminizi azaltacaktır.

· Sebze: Söğüş mevsim sebzelerine hem sahurda hem de iftarda yer verilmelidir. Çok az enerji içermesine rağmen büyük hacmiyle mideyi doldurur ve tokluk sağlar.

· Su: En etkili zayıflatıcı ise sudur. Sahurda en az 2-3 bardak, iftar ve sonrasında da en az 1 litre (5 bardak) su içilmesi kilo kontrolünü kolaylaştırır.

Sahurda asla yenilmemesi gereken şeyler neler? Zayıflamak isteyenler için sahurda asla yenilmemesi gerekenler de var. Bunlardan biri pide. Pide, iftar sırasında kontrollü olarak yenilebilir. Ancak sahurda asla yenilmemelidir. Pide, beyaz undan yapılması nedeniyle kan şekeri dengesini bozar ve bu durum daha fazla yemek yeme ve ağırlık artışı ile sonuçlanır. Bir diğer kilo aldıran grup şekerleme, reçel, marmelat, baldır.

Enerji veren içecekler neler? Ramazan'da hem bağışıklık sistemini güçlendirmek hem de ödem atmak isteyenler için 'ödem atıcı çay tarifi' öneriyorum.

ÖDEM ATICI ZENCEFİLLİ ÇAY TARİFİ 2 litre suya; 1/2 demet maydanoz, 1 elma, 1 limon, 1 çay kaşığı toz zencefil, 2-3 adet karanfil ve çubuk tarçın ekleyin. 15-20 dakika kaynatıp süzün. İster soğuk, ister sıcak günde 2-4 bardak içilebilir. Böylece sıvı alımınızı da artırarak Ramazan'da halsizlik ve enerji düşüşünde korunun.

Ramazan için doğal, kalorisiz içecekler önerir misiniz? · Günde 1 tane Türk kahvesi ya da daha uzun süre enerji sağlayan mate çayı · Metabolizmayı hızlandırma özelliği ile bilinen yeşil ya da beyaz çay · Tarçınlı meyve çayları · Limonlu su Vitamin, mineral desteği sağlayarak enerji veren içecekler neler? · Ayran, kefir, süt · Maden suyu (sade olmalı, içerisine limon ilave edilebilir)

Hoşaf ve kompostolar Ramazan'da masum gibi görünür ama şekerle hazırlandığında en büyük gizli kilo tuzaklarından biri olabilir. Sizlere Ramazan'da güvenle yapabileceğiniz şekersiz alternatifler sunmak isterim; 1. Şekersiz Erik Hoşafı (Bağırsak Dostu) 3 adet kuru erik, 2 su bardağı su ve 1 çubuk tarçın kaynatılarak elde edilir. Kan şekeri dalgalanmasını azaltır, kabızlığa iyi gelir. İçerisine şeker eklenmemelidir, kuru eriğin şekeri yeterli olacaktır. Bu hoşaf kuru kayısı ile de yapılabilir. Kuru kayısı hem kabızlıktan korur hem de potasyumdan zengin içeriğiyle ödem atımını destekler.

2. Elma–Tarçın Kompostosu (Kan Şekeri Dengeleyici) 2 tane elmanın kabukları soyulur, çekirdekleri çıkarılır. Kararmaması için limonlu suda bekletilir. Tencereye alınan elma, 3 su bardağı su, 1 çubuk tarçın ve 2 adet karanfil kaynamaya bırakılır. Tarçın ve karanfil iyice tadını bırakana kadar yaklaşık 15 dakika kaynatılır.

Bu komposto tatlı isteğini bastırır, iftar sonrası atıştırmayı azaltır.

