Dünya Devrim Muhafızları’ndan gözdağı! 'Ölüm çanının sesini tekrar bekleyin'
Devrim Muhafızları'ndan gözdağı! 'Ölüm çanının sesini tekrar bekleyin'

Giriş Tarihi:

ABD ve İsrail’e karşı savaşan İran’da Devrim Muhafızları yeni bir video yayınladı. “Ölüm çanının sesini tekrar bekleyin” denilen videoda, askeri teçhizatlar dikkat çekti. Bugün Kuveyt’te F-15 savaş uçağının düşürülmesi sonrası yayınlanan görüntüler kısa sürede binlerce görüntüleme aldı.

Videoda, yeraltı tünellerinde veya mağara benzeri bir tesiste çok sayıda insansız hava aracı (İHA/dron) ve fırlatma rampaları görülüyor. Videoda sarı bayraklar, tozlu ortam ve askeri teçhizatlar dikkat çekerken, üstüne eklenen metinle “Ölüm çanının sesini tekrar bekleyin” ifadesi yer alıyor.

Videoda, İran'ın stratejik yeraltı tesislerinde sakladığı kamikaze tipi dronları veya saldırı İHA'larını sergilendi. Tesisin derin mağara yapısı ve seri üretim izlenimi veren dron sıraları, İran'ın İsrail veya başka tehditlere karşı misilleme kapasitesini vurgulamak amacıyla yayınlandı.

Özellikle bu sabah Bahreyn’deki ABD üslerine ciddi saldırılar gerçekleştirilirken, Kuveyt’te bir ABD F-15’inin düşürülmesi İran’ın askeri kabiliyetini gözler önüne serdi.

Paylaşım kısa sürede binlerce görüntülenme ve çeşitli yorumlar aldı.

